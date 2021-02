Retos del nuevo gerente

La colosal obra del metro para Bogotá ha entrado, desde hace un par de meses, en su etapa constructiva. Los trabajos en el patio taller –en el sur de la ciudad– son la primera evidencia de ello. Y coincide este momento con la designación del nuevo gerente para la entidad, el ingeniero José Leonidas Narváez, un hombre con casi 40 años de experiencia, docente, colaborador en otras entidades del orden regional y nacional, además de experto en la materia.

Narváez sucede a Andrés Escobar, el funcionario que en la pasada administración no solo logró sacar adelante el proyecto después de 70 años de espera, sino que garantizó su estructuración financiera. Ahora le corresponde al nuevo timonel de la entidad seguir por la senda de la construcción e implementación del nuevo sistema de transporte masivo para la capital.



No son pocos los retos que le esperan a Narváez, muchos de los cuales requerirán el sincronismo institucional de la Alcaldía Mayor para superar cualquier escollo que pueda presentarse. El gerente entrante tendrá que garantizar, entre otras, un proceso expedito y diáfano en la gestión y compra de más de 1.400 predios que se necesitan para el trazado de la obra. Así mismo, debe coordinar con una decena de entidades el traslado de redes de servicios públicos, una labor más compleja de lo que parece. Si hoy hay discrepancia entre varias de ellas para terminar obras en un humedal, no queremos imaginar lo que podría suceder si esas mismas discrepancias se presentan en algo tan vital como el paso de la primera línea del metro.

Es importante que desde ya

los bogotanos entiendan de la magnitud de la obra, se apropien de ella y sean partícipes de

El otro gran desafío consiste en las intervenciones urbanísticas. Está previsto que a mitad de este año empiecen los trabajos en el corredor de la calle 72 con avenida Caracas, en donde se ha proyectado que comience la extensión del metro hacia Suba y Engativá. Y la otra intervención importante será la de la avenida Primero de Mayo con 68.



Todos estos trabajos van a requerir un monumental esfuerzo en materia de movilidad. Así, por ejemplo, habrá que disponer de los carriles mixtos de la Caracas para que rueden por allí los buses de TransMilenio. Y decenas de ajustes viales acompañarán el recorrido, lo que obliga a ir preparando la ciudad y a la ciudadanía para tal fin.



Hay dos tareas adicionales que demandarán de Narváez toda su experiencia y habilidad. La primera de ellas es el diseño y la estructuración de la segunda fase del metro, que inicialmente estaba pensado que conectara con el occidente de la ciudad por la calle 80. Ahora su trazado por la calle 72 exige estudios rigurosos dado el impacto que tendrá, el modelo que se necesita y de dónde saldrán los recursos. Por lo pronto, se ha dicho que el próximo año comenzarán los estudios de prefactibilidad.



Y finalmente está la receptividad de la ciudadanía. Nunca antes una obra de semejante envergadura se había ejecutado en la capital, y es importante que desde ya sus habitantes entiendan la magnitud de esta, pero sobre todo que se apropien de ella, que sean partícipes de su desarrollo y comprendan del sacrificio que debemos hacer todos en aras de un beneficio común: el de contar, después de muchas décadas, con un sistema óptimo, digno y limpio para la ciudad.



