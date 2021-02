Los retos de Molano

Todavía en medio del dolor por el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque oficializó, el martes pasado, el nombramiento de quien será su sucesor en la cartera de defensa: Diego Molano Aponte. De la entera confianza del mandatario, Molano llega al Ministerio después de desempeñarse como director del Departamento Administrativo de la Presidencia. También fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y concejal de Bogotá, entre otros cargos.

Una vez al frente de la cartera se encontrará con no pocos desafíos. Puede que el país haya dejado atrás, en buena medida gracias al acuerdo de paz con las Farc, la zozobra propia del accionar de esta guerrilla. Tomas de poblaciones, emboscadas y, en gran medida, no del todo, secuestros, ya no ocupan los titulares. Pero al mismo tiempo otras modalidades criminales han surgido y vienen consolidándose. Amenazas a la seguridad de los colombianos que exigen respuestas que trasciendan los lugares comunes y tengan en cuenta estos desafíos en toda su complejidad, con sus particularidades según actividad criminal y región con la que se han ensañado.



Y es que es muy preocupante lo que está ocurriendo en las zonas donde florecen economías ilegales, y en las que el Estado no ha podido ejercer una presencia integral y sostenida. Es en estas áreas donde se registran más masacres y asesinatos, tanto de líderes y lideresas sociales como de excombatientes de las Farc. Lo que va corrido del año ha dejado cifras muy inquietantes: diez masacres, seis excombatientes y 19 líderes asesinados, según cifras de Indepaz; la masacre de cinco jóvenes en zona rural de Buga y el reciente asesinato del líder social Miguel Uribe, a quien sus asesinos decapitaron para después exhibir sus restos mortales en el parque principal del corregimiento de Ochalí, perteneciente a Yarumal (Antioquia), han sacudido con razón a la opinión. La gente también percibe cada vez más un deterioro de la seguridad urbana. Aunque sea algo que compete, ante todo, a las autoridades locales, devolverles la tranquilidad a las calles de las ciudades también tiene su lugar entre las tareas que le esperan. Aquí, los principales desafíos son el microtráfico y la extorsión.

Se necesitan respuestas

Y si bien en tiempos recientes se ha registrado una leve disminución de las hectáreas cultivadas de coca –mas no de la producción–, el tema de las plantaciones ilícitas y, en general, de los demás eslabones de la cadena del narcotráfico figurará también muy arriba en la lista de prioridades.



Aliado histórico, sobre todo en la lucha antidrogas, la nueva realidad política de Estados Unidos es igualmente un reto para Molano, quien deberá armonizar lo que a Colombia le concierne del trabajo en equipo con los nuevos vientos que soplan en Washington. En este sentido, las denuncias por violaciones de los derechos humanos por integrantes de la Fuerza Pública tendrán, sin duda, una renovada importancia y de ello debe tomar nota el nuevo ministro, dado lo que significa la cooperación que en diferentes frentes brinda el país del norte.



Si hay algo que atormente a todos los colombianos por igual es la seguridad. Por eso todos los ojos estarán puestos en una gestión que esperamos sea exitosa.



