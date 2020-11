Anticuerpos en el país

Uno de los retos más ambiciosos en medio de la pandemia es conocer el impacto verdadero que ha tenido el nuevo coronavirus sobre la población colombiana en general, dado que, a pesar de que los números de contagios crecen, siempre ha hablado de un importante subregistro que impide cualificar y cuantificar los reales niveles de infección.

Por eso, los primeros resultados del estudio nacional de seroprevalencia que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Salud (INS) se convierten no solo en un punto de análisis autónomo de la pandemia en el país, sino también en un importante soporte para la toma de decisiones trascendentales desde lo epidemiológico, e incluso en lo económico.



Y si bien los resultados aún deben pasar por los rigurosos filtros académicos para consolidar un informe definitivo, es clave saber, por ejemplo, que una ciudad tan golpeada por la pandemia como lo fue Leticia hace seis meses tiene hoy, según el estudio, al 60 por ciento de sus habitantes con anticuerpos específicos contra el covid-19, que de una u otra forma son defensas adquiridas naturalmente. Son, si se quiere, una especie de recompensa a los dramas individuales y colectivos que tuvo que atravesar esa región.

Que quede claro: mientras la pandemia exista, las medidas de bioseguridad no se pueden relajar, y eso debe entenderse

No menos importantes son los datos de Barranquilla, que por un tiempo fue el foco de la epidemia y hoy puede decir que uno de cada dos barranquilleros se ha enfrentado de manera directa con el virus, muchos de ellos sin saberlo.



Y aunque por condiciones que ya ameritarán análisis estos números son menores en Medellín, sigue siendo relevante que allí, más de uno de cada cuatro (27 por ciento) de sus ciudadanos ya estuvo expuesto al nuevo coronavirus.



El solo anuncio de estos datos ha generado reacciones que van desde el escepticismo hasta un optimismo que se proyecta en un horizonte en el cual la meta es la llamada inmunidad de rebaño. Y entre estos dos componentes existe un espectro que debe estar marcado por la prudencia y la sensatez, lo que tiene que estar soportado en la imperiosa necesidad de no convertir estos resultados en pilares de falsas seguridades que terminen poniendo en riesgo a los más vulnerables en esos lugares y en todo el país. Debe quedar suficientemente claro que mientras la pandemia exista, las medidas de bioseguridad no se pueden relajar, y eso debe entenderse a todo nivel.



Lo cierto es que aún es muy temprano para hacer inferencias nacionales, porque el estudio se encuentra todavía en curso y falta la decantación plena de los datos dados a conocer, lo cual no impide pensar que en Colombia estos datos se convierten de plano en un elemento que favorecería mejores estrategias de inmunización y en ahorro significativos, consecuentemente. Todo, mientras el mundo espera el desarrollo de una vacuna segura y efectiva, se revisan presupuestos y se debaten las estrategias logísticas para su aplicación.



Hay que insistir en que estos análisis deben estar enmarcados en la prudencia, porque de por medio están elementos que no tienen precio: el bienestar y la vida de todos.



