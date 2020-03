Nuestros jóvenes

El martes pasado, y en asocio con la Universidad del Rosario, este diario presentó los resultados de la encuesta más grande hecha a los jóvenes del país sobre sus pensamientos, preocupaciones y percepciones de los asuntos nacionales. El estudio lo efectuó la firma Cifras y Conceptos.

Entre los hallazgos hay algunos que pueden calificarse de previsibles, dado el contexto actual del país. Aun así, unos en particular llaman la atención, como lo es que sean más los que prefieren una mascota –49 por ciento– a tener hijos.



Entra en lo previsible la falta de credibilidad en las instituciones y, en general, en el Estado, que muestran las cifras. Otras mediciones que se hacen regularmente, además de lo que se puede palpar en diferentes espacios reales y virtuales, ya apuntaban a esta desconexión entre la gente e instituciones como el Congreso, el Ejecutivo y la Rama Judicial. A los mencionados bajos índices de confianza en estas ramas del poder se suma lo revelado por esta indagación respecto a que, de cara a los problemas, los jóvenes colombianos prefieren buscar apoyo en la familia –74 de cada cien– y en los amigos –35 de cada cien– que en la Policía –uno de cada cinco– o en el mismo Gobierno: uno de cada cien.

Lo anterior puede explicar que participar en política, asociarse en organizaciones políticas, aportar más a pensiones o pagar más impuestos sean caminos para mejorar la situación con bajo respaldo entre este segmento de la población.



Aunque es lamentable, no sorprende tampoco que sean tantos los jóvenes que aseguren sentirse estancados en cuanto a su situación emocional: la mitad de los encuestados. Ni que sean tantos los que como sentimiento predominante en sus vidas mencionen el miedo –32 por ciento– y en cuanto a las emociones señalen la tristeza –el 26 por ciento– debido, entre otras razones, a la desigualdad, la pobreza, la violencia y el maltrato.



Hasta aquí el diagnóstico es, sin duda, desolador. Es claro que los jóvenes no ven en los canales que ofrece el actual sistema político una vía confiable para tramitar sus demandas.



Pero la buena noticia es que, a pesar de un evidente desasosiego, la encuesta también refleja una juventud con ánimo de aportar para transformar su realidad. No se puede pasar por alto que 77 por ciento de los participantes estén dispuestos a hacer trabajos de voluntariado o que el 65 por ciento se muestre favorable a hacer donaciones a personas u organizaciones y que, todavía, más de la mitad tenga disposición para expresar su inconformidad a través de alguna forma de protesta.



Surge, entonces, un desafío enorme: encontrar la manera de encauzar esa energía y lograr que sea el motor de cambios que den pie a más oportunidades para los jóvenes, las cuales, a su vez, nutran la esperanza en un círculo virtuoso que es urgente. Y cada vez es más evidente que para ello se requieren tanto ideas innovadoras como, en algunos casos, reformas estructurales. Y, al tiempo, cambios que no dependen del Estado y pasan por el más importante de los frentes: el del afecto. Estar mucho más abiertos para escuchar y acompañar es un buen primer paso.



EDITORIAL

