Sufre San Andrés

En el peor momento posible, el coletazo del huracán Eta, que después de que se pronosticó su descenso a tormenta tropical, de manera súbita revivió y llegó hasta categoría 5, la más intensa, golpeó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a comienzos de esta semana.

Si bien hay que agradecer que el fenómeno natural no dejó pérdidas humanas, sí causó serios destrozos en restaurantes, casetas y demás infraestructura ubicada en playas y lugares turísticos, como el hoyo soplador. Como si no fueran suficientes las penurias que han vivido las islas este año por culpa de la drástica disminución de visitantes, como resultado de la pandemia, ahora un huracán empeora la situación de miles de isleños que, como la gran mayoría de habitantes de este departamento, dependen del turismo.



Todo esto ocurre en un contexto nada halagador que incluye un lastre de escándalos y corrupción en las pasadas administraciones, una investigación en curso contra su actual mandatario, Everth Julio Hawkins, que lo tiene en detención domiciliaria, y una grave crisis social.



Esta última guarda estrecha relación con la manera como el narcotráfico ha pelechado en las islas en las últimas décadas, resultado y consecuencia, ambas al tiempo, de problemas y carencias de vieja data. El frecuente reclamo de los raizales sobre cómo el interés del Gobierno central por su territorio ha estado determinado, en sentido negativo, por el conflicto limítrofe con Nicaragua tiene fundamento.



Es hora de tomarse en serio lo que allí sucede. Aprender de los errores del pasado y afrontar los problemas urgentes, que son muchos, a la par que se ofrezcan herramientas para construir, con la gente, no desde Bogotá, un futuro sostenible. Los sanandresanos no pueden seguir dependiendo exclusivamente de una actividad económica y con el angustiante acecho de otra ilícita.



EDITORIAL

