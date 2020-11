Logros, pese a todo

Es tal la cascada de información relacionada con hechos de inseguridad en Bogotá que por momentos da la impresión de que la ciudad está tomada por el hampa. Videos con asaltos espectaculares o testimonios de víctimas de un atraco se reproducen como ráfagas a través de unas redes sociales que no dan tregua; la transmisión de un hecho es opacada por la de otro.

A esta primera consecuencia se suma el componente político. Desde sectores de oposición se fustiga a la Alcaldía, se sacan a relucir las recientes discrepancias con la Policía y se pide la cabeza del secretario del sector. Todo esto trae como consecuencia un incremento de la percepción de inseguridad y un marcado pesimismo ante el accionar de las autoridades.



Y qué duda cabe de que la situación es compleja, de que la reactivación ha significado también el resurgir del crimen. Según las cifras oficiales, hay delitos que no ceden, como el hurto de bicicletas. Y el homicidio ha tenido un incremento a causa, principalmente, de ajustes entre bandas dedicadas al narcotráfico. Pero también muestran una baja del hurto del 39 por ciento en octubre.



Los asuntos de inseguridad no pueden seguirse zanjando solo entre percepción o realidad. Es justo reconocer que ha habido resultados, como el desmantelamiento de bandas de ladrones de bicicletas, capturas de peligrosos delincuentes, más cupos en centros carcelarios y la implementación de estrategias para llevar tranquilidad a los barrios con la participación de la comunidad. Son cosas que no atraen como un crimen en video. Ahora se anuncia la llegada de más policías y mejoras en este frente en TransMilenio.



Falta más, por supuesto, pero es claro que mayor seguridad no se consigue pidiendo la cabeza de quien ha demostrado con creces conocimiento del tema y conciencia de que el problema solo encuentra salida en el compromiso de todos los sectores de la sociedad y no de una parte de ella.



EDITORIAL