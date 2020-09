Y ahora los humedales

Los humedales de Bogotá, esos cuerpos de agua y riqueza natural que le dan respiro a la ciudad, parecieran estar condenados a vivir en permanente controversia. Nada de lo que se propone hacer en ellos logra llegar a su fin por diversas razones: la falta de acuerdos entre la misma comunidad, las posiciones radicales de los ambientalistas, las obras que se ejecutan y, muy preocupante, la falta de coordinación entre entidades del Distrito.

Dos casos recientes dan ejemplo de ello. En el humedal Juan Amarillo, entre Engativá y Suba, uno de los que mayores inversiones han recibido para su recuperación, la Secretaría de Ambiente ordenó suspender los trabajos que se adelantaban, entre ellos la construcción de un sendero que comunicaría ambas localidades. Según la entidad, las obras no contaban con autorizaciones ambientales para continuar.



Algo similar sucedió con el humedal Córdoba, también en Suba. Allí se contemplaban un sendero elevado y una ciclorruta que permitiera el acceso y facilitara la continuidad de una red para conectar el oriente con el occidente, lo mismo que un aula ambiental. Pero de nuevo la Secretaría de Ambiente suspendió los trabajos.



Ambos proyectos eran adelantados por la Empresa de Acueducto, que no tuvo más remedio que dejar las cosas a medias. Ahora se evalúan nuevamente, con miras a tomar una decisión definitiva.



Que no se sabe cómo termine, pues si bien puede haber razones técnicas y ambientales que justifiquen las suspensiones, también existe un pulso entre amigos y enemigos de lo que se quiere hacer en ellos. Estos ecosistemas, claves, entre otras funciones, para la purificación del agua, evitar inundaciones y preservar la vida de numerosas especies, no pueden seguir dependiendo de rifirrafes que rayan con ideologías políticas. Ojalá que la Alcaldía ponga de acuerdo a sus entidades para que dichos espacios tengan, por fin, el tratamiento que se merecen.



EDITORIAL