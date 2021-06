Hospitales al límite

Los hospitales del país no dan abasto a causa de la sobreocupación condicionada por la pandemia, y esta situación debe enfrentarse con una responsabilidad que se comparte a todo nivel. Más allá de los números que dan cuenta de que las unidades de cuidados intensivos –no obstante la duplicación que tuvieron en corto tiempo– hoy están al tope y de que las listas de espera para acceder a ellas son angustiantes, es necesario intensificar los esfuerzos para prevenir que la gente que las requiera las halle, y esta tarea no da espera, dada la agresividad con la que hoy ataca el covid-19.

No es de ninguna manera una idea forzada, pues aún existe un significativo volumen de la población susceptible de infectarse ante la presencia de un virus que lejos de debilitarse se ha tornado más eficiente, y con unos niveles de vacunación que apenas empiezan a ser masivos, por lo que la pedagogía para aplicar las medidas de bioseguridad debe ser una insistencia que permee sin distingos a la gente y que llegue a todos los lugares y actividades humanas, sin tregua.



Aunque la referencia son las UCI, hay que ser claros en que la demanda excesiva de servicios hospitalarios también es evidente en las demás áreas, especialmente en los servicios de urgencias, donde algunos registros revelan sobreusos, por encima del 300 por ciento, lo que plantea un panorama que por sus potenciales desenlaces exige atención inmediata.

La demanda excesiva de servicios hospitalarios también es evidente en las demás áreas, especialmente en urgencias. FACEBOOK

TWITTER

Y esta empieza por aceptar que este colapso –inédito– no hace referencia exclusivamente a infraestructuras y a elementos locativos, sino también a una alarmante escasez de insumos vitales como oxígeno, medicamentos, elementos de soporte y equipos, que puede aliviarse explorando mejores rutas de producción, favoreciendo trámites de importación y priorizando procesos para su pronta adquisición, medidas que si bien ya están en curso, deben ser aceleradas por el Gobierno y otras autoridades.



No hay que dejar de lado el recurso humano, que en este momento multiplica sus quehaceres de manera admirable, pero eso tiene límites y en muchos lugares ya muestra señales de fatiga acumulada, con el agravante de las limitaciones para reemplazarlo, lo que empeora el problema. Reconocerle dignamente su trabajo sería un incentivo en este momento.



En estas circunstancias y con una curva epidémica que amenaza con crecer, el asunto toma dimensiones preocupantes al considerar que las demás enfermedades que requieren atención inmediata no paran y estas empiezan a no tener lugar para ser asistidas, lo que reclama acciones audaces.



Habilitar segundos niveles de atención, identificar tempranamente y aislar casos de covid, consolidar equipos sanitarios de atención primaria para atender y controlar enfermos en sus domicilios, disponer seriamente servicios de teleconsulta y destinar canales ágiles de comunicación para solucionar dudas e inquietudes de la población podría ser útil para aliviar la presión sobre los hospitales que están al límite.



Los gobiernos nacional y regionales, EPS, cajas de compensación, empresas de medicina prepagada y los demás responsables del sector de la salud tienen la palabra.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com