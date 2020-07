El auge del servicio domiciliario no comenzó con la pandemia de covid-19, pero, sin duda, esta convirtió dicha actividad en todo un fenómeno debido a las oportunidades de empleo que brindó a miles de personas. En este mismo espacio se han reconocido su labor y el importante aporte que prestan a la economía local, a cientos de negocios que utilizan sus servicios y a evitar que las personas expongan su integridad al salir a la calle.

No existen cifras ciertas sobre el número de domiciliarios que hay en Bogotá o el resto del país. Algunas empresas del sector estiman crecimientos individuales del 35 por ciento en estos meses de emergencia sanitaria. La dinámica es tal que ya hay aplicaciones que hablan de contratar a mil domiciliarios, y otras anuncian la adquisición de reconocidas marcas dedicadas a este servicio.



Nadie, pues, discute el aporte invaluable de los domiciliarios en estos momentos. Sin embargo, su misma naturaleza, la informalidad que los caracteriza, las reglas poco claras acerca de cómo desempeñar su labor y el difícil control que sobre ellos ejercen las propias empresas que los contratan y las autoridades de la ciudad los han puesto recientemente en la mira de quienes deberían ser sus principales aliados: los usuarios.



El posible involucramiento de algunos en actividades delictivas, su mal comportamiento en el espacio público, el desorden que provocan en plazoletas y andenes y la falta de mínimas normas de comportamiento y convivencia están desdibujando su papel. No cabe aquí hacer generalizaciones, por supuesto, pero sí elevar un claro reclamo para que las empresas del ramo y la Administración Distrital emprendan acciones de capacitación, reentrenamiento y fijen normas básicas que nos reivindiquen con la imagen del domiciliario que presta un buen servicio.



De no ser así, serán más frecuentes las imágenes de estos trabajadores enfrentados a palo y piedra con sus clientes, algo absolutamente condenable.



