Celebrar con prudencia

Comienza hoy el último mes de uno de los años más duros y trágicos para la humanidad, cuando la pandemia de covid-19 nos ha golpeado en forma brutal, con graves consecuencias de todo orden, sobre todo en vidas, y nos ha cambiado la manera de vivir.

Cuando hace un año celebrábamos las fiestas navideñas, llenos de esperanzas y renovados propósitos, jamás imaginamos que en este 2020 un virus tan letal –que nacía aquel 31 en Wuhan (China)– se llevaría hacia la última morada, como ya lo ha hecho, a más de 1,4 millones personas en el mundo y que infectaría a más de 62 millones, mal contadas. Es la dura realidad.



En Colombia, la cifra luctuosa es de más de 36.500 seres, en especial adultos mayores, que han perdido sus vidas, si bien más de 1’200.000 se han recuperado. Y, aunque las vacunas parecen venir, ojalá como regalo del Niños Dios, el hecho es que el virus está vivo, y no obstante los esfuerzos y las medias sanitarias, continúa segando vidas, causando dolor e incalculables pérdidas económicas.

Estas fiestas pueden ser un revitalizador anímico, pero

Ante este panorama, este no será un diciembre normal. No puede ni debe serlo, comenzando porque hay duelo y agobio en muchos hogares. Y porque es grande la preocupación de que por causa de las fiestas de fin de año haya una mayor propagación del covid-19.



Ayer mismo, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) hacía un oportuno llamado a evitar grandes reuniones familiares y festejos en lugares concurridos. “Es recomendable celebrar en casa, evitar reuniones con gente de fuera de ella, y si hay encuentros, preferiblemente deben ser en el exterior, con distanciamiento físico y llevando tapabocas”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.



La vida sigue, se suele decir con un trasfondo de ánimo. Pero hay que saber cómo en cada circunstancia. No se trata de apagar los árboles navideños ni de proscribir las tradiciones de estos tiempos.



El encierro, los duelos, las pérdidas de trabajo, entre otras causas, han tendido graves consecuencias en la salud mental de la gente y estas festividades pueden ser un revitalizador anímico y motivo de alivio y distracción. Se necesita, más que nunca, afirmar los valores de la unidad familiar, el afecto, la amistad y el amor, y poder celebrar en torno de un pesebre. Se requiere mantener esas costumbres de los obsequios. Esta es una época especial para los niños, que hay que preservar. Pero los temores de la OMS están bien fundamentados. Por ello, el reto es enorme y es de todos. De las autoridades, de la Iglesia, de la familia y del comercio, que debe extremar los protocolos, al igual que los distintos medios de transporte.



Todos tenemos que tomar conciencia de que la fiesta no puede terminar en dolor. Hay que comprar temprano, o hacerlo por las plataformas; hay que evitar tumultos e inclusive aplazar las visitas a los mayores y los abrazos. Evitar los desbordes al calor de los tragos. Todo por el bien familiar y el bien general.



Llegó diciembre, como se dice cada año, pero, como reza uno de los gozos de la novena, ahora más que nunca, “la prudencia hace verdaderos sabios”. Es vital.



