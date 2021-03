Combates en la frontera

Enquistada durante años ante la tolerancia –cuando no la complicidad– de las autoridades venezolanas, la violencia de grupos armados irregulares y bandas de narcotraficantes colombianos que se mueven en la extensa zona de frontera tiene por estos días una sangrienta manifestación: los combates que desde el pasado fin de semana ocurren en el estado Apure, que dejan dos militares del país vecino muertos, más de 30 capturados y cerca de tres mil personas desplazadas, muchas de ellas buscando refugio del lado colombiano.

El enfrentamiento entre las fuerzas oficiales venezolanas y dos grupos de las disidencias de las Farc ha sorprendido, porque lo que se acostumbraron a ver los habitantes del otro lado de la frontera, desde hace ya décadas, es la relativamente libre circulación de delincuentes colombianos que golpean indistintamente en ambos países y aprovechan como zona estratégica de retaguardia el territorio de esa nación.



Con la tranquilidad de que no serán perseguidos, allí están hoy jefes de disidencias criminales como ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, así como ‘Pablito’, el cerebro de la violenta resurrección del Eln en los últimos años. Y hacia allí se han movido y se mueven reconocidos capos del narcotráfico perseguidos por Colombia y Estados Unidos.

Para Colombia es una amenaza contra su seguridad nacional y contra la tranquilidad

de millones de personas que habitan la zona. FACEBOOK

TWITTER

Narcotráfico, secuestros, extorsiones, abigeato y asesinatos son hoy, desafortunadamente, una realidad que padecen a diario tanto los colombianos de los departamentos de frontera como los habitantes de estados como Apure, Táchira y Zulia. Y el combate efectivo de esos flagelos se ha estrellado una y otra vez con el silencio y la indolencia de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a tal punto que en el hampa de todos los niveles es verdad sabida que, teniendo las conexiones y el dinero, ese territorio es tierra segura para sus oscuros negocios. No en vano, Venezuela es hoy la segunda plataforma de salida de la cocaína colombiana (solo superada por las rutas que salen de la costa Pacífica) y mercado fijo de carros y celulares robados en Colombia.



El origen de los enfrentamientos aún es confuso, pero es apresurado concluir que se está generando un giro radical en la posición de Miraflores sobre la amenaza que para sus propios ciudadanos representa la tolerada presencia de irregulares colombianos. Todo porque no se conoce de ofensivas y choques similares con el Eln o las disidencias de ‘Márquez’ y ‘Santrich’.



Y, sin embargo, estos hechos demuestran claramente la bomba de tiempo que para la tranquilidad el país vecino se está dejando crecer en la frontera, y que para Colombia representa una verdadera amenaza contra su seguridad nacional y contra la tranquilidad de millones de sus ciudadanos que habitan a lo largo de la frontera común de 2.219 kilómetros.



El ideal sería una lucha mancomunada entre naciones. No es así. A nuestras autoridades les corresponde seguir cumpliendo la tarea que vienen desarrollando desde siempre: asistir humanitariamente a los afectados por la situación que tiene lugar al otro lado, persistir en la persecución de los maleantes y llevar de nuevo a instancias internacionales la denuncia de una situación de la que solo salen ganando los criminales.



EDITORIAL