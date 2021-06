Civiles armados

Las escenas que se han visto en Cali, de civiles accionando armas –de fuego o de fogueo, distinción que hay que hacer, pero que a la postre es irrelevante– al lado de miembros de la Policía Nacional, no pueden repetirse.

Las autoridades, como ya lo anunciaron tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la misma Policía, deben actuar con celeridad para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y enviar así el mensaje, urgente en esta coyuntura, de que proceder de tal manera –o permitirlo– está fuera de la ley y tiene un costo muy alto. Colombia es un país que conoce muy bien las consecuencias, en términos de horror y degradación de la convivencia, de que prosperen iniciativas y narrativas que les abren espacio a civiles que sustituyen al Estado.



Hay que ser claros en que una cosa es el derecho que tiene cualquier ciudadano a la legítima defensa en situaciones en las que, ante la ausencia de la Fuerza Pública, no le queda más remedio que recurrir a la fuerza para defender su vida, honra y bienes, y otra muy distinta es lo visto en la capital del Valle. En más de una ocasión se ha visto a particulares que disparan encontrándose a escasos metros de policías. Un video de seguridad muestra, incluso, a un civil utilizando lo que parece ser un fusil, y no es esta la primera vez que una cámara da cuenta del uso de armas largas.

El caso es que estas imágenes envían un mensaje funesto. Lo que ante ellas hagan las autoridades tiene que extenderse a las muy serias denuncias, algunas también con soporte en video, de vehículos particulares de alta gama que en las noches disparan hacia los lugares donde se encuentran los bloqueos.



Hoy más que nunca es necesario el llamado al desarme en Cali. Y es que a los hechos citados se suma todo lo que ha venido ocurriendo en otros puntos, en particular al caer la noche, donde varias veces la Policía ha tenido que enfrentar grupos de personas armadas, aquí también, con armas largas. La necesidad del desarme y las acciones para lograrlo tienen que trascender cualquier consideración política. Se trata de una tarea humanitaria inaplazable para salvar vidas. Nadie distinto a la Fuerza Pública puede portarlas en una situación tan tensa y crítica como la actual.



No obrar en este sentido puede llevar, entre muchas otras cosas, a que se normalice el impartir justicia por mano propia, tal y como ya sucedió también el viernes en el sector de La Luna, donde terminó linchado el agente del CTI Fredy Bermúdez, luego de que abrió fuego contra los allí presentes, causando, al parecer, dos muertes. Nada justifica este nivel de barbarie, pero sí puede decirse que si no se aplican justicia y autoridad, se generará un preocupante antecedente para los energúmenos.



Para frenar ya mismo esta aterradora espiral de violencia, Cali necesita el desarme y el mensaje, con hechos más que con palabras, de que existe una institucionalidad fuerte, eficaz, al servicio de la gente y con plena capacidad para garantizar, con un actuar guiado únicamente por la defensa de la Constitución y las leyes, la convivencia y la prevalencia del interés general, y con plena capacidad de sancionar severamente a quien se atreva a suplantarla.



