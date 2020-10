Ciudades y pandemia

La Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) que reveló en las últimas horas la Red de Ciudades Cómo Vamos deja preocupantes señales del deterioro social en que han caído los centros urbanos del país como consecuencia del coronavirus. Las más preocupantes de ellas son el desánimo y el pesimismo de la gente, particularmente en jóvenes y mujeres, blancos del coletazo que deja la emergencia (son los que registran mayores problemas de salud mental, por ejemplo). En ciudades como Armenia o Cúcuta, la sensación de que las cosas van por mal camino llega al 70 %, pero, en general, más del 50 % de los consultados están en la misma tónica.

Y, aunque se ha comentado reiteradamente, la pobreza se ha ensañado contra los más vulnerables de las ciudades, al punto de que en Bogotá, el 16 % aseguró haber pasado hambre en la semana previa a la realización del estudio –entre finales de julio y comienzos de agosto–, justo cuando la pandemia golpeaba más fuerte a la capital y al país en general. En el promedio nacional, el 40 % manifestó sentirse en pobreza subjetiva, mientras que en Quibdó esa sensación la expresó el 45 %. Los menores porcentajes en este sentido se dieron en el Eje Cafetero, lo mismo que en Bogotá y municipios de Sabana Centro como Chía y Cajicá.



Otro aspecto que revela el informe, hecho por la firma Sensata UX de manera virtual a través de un muestreo no probabilístico en 34 municipios, es que la seguridad también se vio afectada en las ciudades que forman parte de los Cómo Vamos. Si bien la gente se sigue sintiendo más segura en el barrio, en algunas la victimización se hizo sentir con mayor rigor, lo mismo que los conflictos por temas relacionados con la prestación de servicios públicos, las deudas y la salud. En Bogotá, el 24 % dijo haber sido víctima de un delito y el 30 % acudió a la policía en busca de ayuda. Un dato relevante, pues si bien semanas después vinieron los desmanes por excesos de esa misma policía, subyace una confianza de la gente en la institución que no se puede perder.

Vale la pena llamar la atención sobre el tipo de gobernanza que se ha impuesto en los gobiernos locales durante la pandemia y cómo ha sido percibida por la gente. En capitales como Medellín, Bogotá o Cartagena, la calificación a la manera como los alcaldes han atendido y comunicado las medidas superan el 50 % de aceptación, pero no ocurre lo mismo en Bucaramanga, Cúcuta o poblaciones pequeñas como Tocancipá, Cundinamarca, donde ese valor llega al 30 %.



Contrasta lo anterior con el poco grado de participación de la gente en las decisiones de gobierno. Los ciudadanos perciben mayoritariamente que no son tenidos en cuenta ni son convocados por las autoridades, lo que resulta crucial en las actuales circunstancias, pues al amparo de la emergencia no se puede pretender tener más alcaldía que ciudadanía, cuando se necesita el concurso de todos para salir adelante.



Una de las conclusiones alentadoras que deja el estudio, porque también las hay, es que más gente está dispuesta a apoyar una movilidad sostenible, especialmente en Bogotá, Santa Marta, Cali y Montería, donde la opción de caminar o montar en bici permite algo de optimismo.



