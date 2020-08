Cien años de votos

Se están cumpliendo cien años desde que a las ciudadanas estadounidenses les fue reconocido tanto el derecho a votar como el derecho a ser votadas. El sufragio femenino fue una lucha en todo el planeta del siglo XIX: en Nueva Jersey; en la isla Pitcairn; en la provincia de Vélez, Santander, acá en Colombia, se aprobó temporalmente, pero fue al principio del siglo XX, mientras Rusia, Alemania e Inglaterra lo reconocían, cuando empezó a darse esa verdadera revolución.

El 18 de agosto de 1920 fue adoptada la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que deja en claro que no puede negársele el voto a nadie a causa de su sexo, y no hubo vuelta atrás, y celebrarlo resulta clave en estos tiempos de crisis democráticas en los que son necesarios el concurso de todos y el liderazgo de las mujeres.



Para conseguir el voto femenino hubo arrestos y sacrificios en la Europa dolida –y soportada por las mujeres– de la Primera Guerra: la imagen de las sufragistas, con sus sombreros, sus pancartas y sus puños en alto, sigue siendo relevante en un mundo que no ha conseguido que la promesa de la igualdad, propia de las democracias, se cumpla del todo.



A Colombia llegó cuatro décadas después, el 1.º de diciembre de 1957, cuando finalmente 1’835.255 mujeres participaron en el plebiscito sobre el nacimiento del Frente Nacional. Pero las luchas en todo el mundo en medio de guerras y de vanguardias, que se convirtieron en ese monumento que es la decimonovena enmienda, siempre estuvieron en la mente de las sufragistas colombianas que de 1930 en adelante venían ganando pulso a favor de la igualdad, como la administración de los bienes o el acceso a la universidad o el nombramiento en cargos públicos. Fue el ejemplo norteamericano y europeo, que se celebra esta semana, el que volvió impensables las elecciones sin mujeres.



Y es el ejemplo de las mujeres hoy, cuando siguen reivindicando sus derechos, el que puede darles nuevos aires a las democracias.



EDITORIAL