Jóvenes en la mira

Dolor, consternación y mucha confusión deja la masacre de cinco jóvenes –Jacobo Pérez, Nicolás Suárez, Juan Pablo Marín, Sara María Rodríguez y Valentina Arias–, todos entre los 17 y los 18 años, el pasado domingo en la madrugada en la vereda Cerro Rico, zona rural de Buga, Valle.

A la tristeza e indignación que produce un hecho atroz como este, que es, además, la sexta masacre que se registra en 2021, se suma la estupefacción, como resultado de ver tantos elementos en común con otro episodio de violencia brutal y asesina contra jóvenes, como lo fue la masacre de Samaniego, Nariño, en agosto pasado. Allí fueron ocho las víctimas, mientras departían alegremente en una tarde de fiesta. También el año pasado, en Cali, cinco menores fueron asesinados con disparos a quemarropa en el sector de Llano Verde.



Como en los dos episodios citados, poco después de lo ocurrido, nadie se explica por qué tanto derroche de sevicia con personas que no hacían sino vivir lo que corresponde en esa etapa de la vida. Por qué sembrar de tal manera dolor y desolación en familias que vivían la alegría propia de observar a sus hijos e hijas culminar una etapa y enfilarse con la vitalidad propia de esa edad hacia su formación profesional, llenos de ilusiones.



No está claro aún, y ojalá lo esté muy pronto, qué pudo haber motivado a los perpetradores de lo ocurrido en Buga. En cambio, tantos puntos en común, sobre todo con el caso de Samaniego, permiten sugerir un macabro modus operandi entre el crimen organizado, por cuenta del cual estos baños de sangre inocente son cada vez más comunes. Sin duda, cada uno obedece a una lógica criminal particular, ¿pero por qué dos tan similares en un lapso tan breve?



Las autoridades deben dar con los responsables materiales e intelectuales de esta masacre, por supuesto, pero también reunir los elementos necesarios para responder a la pregunta planteada y actuar para prevenir y nunca más lamentar una tragedia así.



EDITORIAL