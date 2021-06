El drama de Tuluá

El aterrador episodio de la muerte, decapitado, de Santiago Ochoa, de 22 años, al que se sumó el hallazgo, el martes, del cadáver de otro joven, Hernán David Ramírez, cuyo cuerpo fue hallado flotando en el río Tuluá, ha abierto el interrogante sobre qué está ocurriendo en este municipio vallecaucano. El mismo que en días pasados fue escenario tanto de protestas en el marco del paro como de hechos vandálicos, el más grave de todos la quema de su palacio de justicia.

Lo dicho por su personero, Pedro Antonio Ordóñez, a RCN Radio da una idea clara y obliga a encender las alarmas. Ordóñez dibujó un panorama alarmante de confluencia de varios actores violentos, en un contexto con un sector importante de la población con necesidades básicas insatisfechas. Advirtió que estas dos muertes no fueron episodios aislados y recordó casos de líderes sociales asesinados, uno de ellos cuyo cadáver permaneció varios días al sol ante la imposibilidad de las autoridades de ingresar a la zona.



Grupos paramilitares, disidencias de las Farc con presencia urbana y también rural, narcotráfico han confluido en este municipio del centro del Valle del Cauca, y sus disputas tienen agobiados a sus habitantes. La Defensoría del Pueblo ya ha emitido dos alertas tempranas que no tuvieron el eco que debían tener. Y como siempre ocurre, son los más vulnerables quienes sienten todo el rigor de un cuadro tan complejo como este.



Son víctimas de varias maneras. Por la vía del severo y sangriento control social que intentan ejercer los ilegales –para lo cual recurren, sin dudarlo, a prácticas macabras con el fin de amedrentar– y porque en una situación de extremas necesidades y muy pocas o ninguna perspectiva de futuro para sus hijos, estos quedan expuestos al reclutamiento de las bandas.



Urge que las autoridades actúen, a sabiendas de que ningún logro será duradero si la intervención no incluye un grueso componente social.



EDITORIAL