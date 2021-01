Nunca antes la humanidad había logrado crear una vacuna en medio de una pandemia, y menos que en un horizonte dimensionado en meses se pueda contar con 5 o 6 de ellas aprobadas; además, con eficacias muy superiores a las proyectadas hace poco tiempo.

De hecho, hoy se está en manos de la producción y la logística, en medio de unos procesos que han generado una carrera contra el reloj para cumplir con los compromisos de entrega previamente adquiridos, principalmente con los países de mayor ingreso. Como se sabe, ellos han comprado directamente a los productores cientos de millones de dosis –incluso más de las que necesitan para sus poblaciones–, mientras que los países de ingresos medios y bajos actúan individualmente, tratando de arañar algunas cantidades.



En ese escenario, Colombia ha realizado acuerdos bilaterales con tres farmacéuticas y afortunadamente, junto con más de 180 países, también pertenece a la iniciativa Covax, creada para buscar acceso equitativo a estos biológicos, con la ventaja de que anuncios recientes dejan entrever su fortalecimiento, en razón de los nuevos aires políticos que la influyen.

Hay que ser claros y decir que –en estas circunstancias– Covax es una buena opción para el país porque permite ser parte de un bloque grande de negociación y compra que diluye las diferencias con países de ingresos altos en el mercado, y de paso se debe aceptar que por fuera de ellas, por buenas voluntades que existan, las oportunidades se dilatan y hasta llegan a ser escasas, lo que termina pasando facturas muy altas.



Basta ver que los laboratorios tienen que producir miles de millones de vacunas para toda la humanidad y muy seguramente su rendimiento será insuficiente frente a la creciente demanda, lo que agiganta los retos no solo en términos de fabricación, sino también de distribución y de logística en planes de vacunación. En este contexto, era previsible –y lo seguirá siendo para el futuro inmediato– que se presenten retrasos y se aumente la complejidad en todas las negociaciones. El Gobierno ha dicho que las vacunas llegarán en febrero y, aunque ese es el deseo de todos, se podría dar que esto se aplace un poco, o que no lleguen en las cantidades esperadas, lo que si bien sería entendible, no impide insistir en que no se ahorren esfuerzos para evitar estos desenlaces.



Y si bien hay variables que no se pueden manejar desde el país, en lo que no se puede fallar es en la preparación rigurosa de todos los elementos que permitan el mejor proceso de vacunación. Sin desconocer que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) –sobre el cual se basa el Plan de Vacunación contra el covid-19– ha mostrado buenos resultados, hay que revisarlo bien y taparle todas las grietas por las que se puedan filtrar fallas.



Urge, también, la más audaz campaña de pedagogía y comunicación, dirigida a toda la población, para ilustrar en detalle estos procesos y frenar los peligrosos movimientos antivacuna. El llamado es a la sensatez general, que empieza por entender que esto no se mide en fotos y titulares, sino en el cumplimiento de unas metas que permitirán la vacunación de ese 70 por ciento de la población con el que se empezará a mirar esa normalidad hoy diluida.



