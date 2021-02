El debate por las cifras

El asesinato de líderes sociales, que corre paralelo al de desmovilizados de las antiguas Farc, es, sin duda, uno de los mayores retos para el país.

Una lección que hemos aprendido con sangre, y que es coherente con lo que ha pasado a lo largo de la historia en todo el mundo, es que tras el fin total o parcial de un conflicto armado siempre hay poderosos sectores que tratan de que la guerra siga, y con ella, todo un universo de rentas y privilegios criminales. Los que en los 80 bautizara el fallecido ministro Otto Morales Benítez “enemigos agazapados de la paz” están en la Colombia del 2021 claramente alineados con los intereses del narcotráfico y la minería ilegal. Sin importar su nombre –disidencias de las Farc, remanentes de los viejos grupos ‘paras’, Eln, carteles mexicanos–, su objetivo es socavar la presencia del Estado a través de acciones violentas, asegurando así la existencia de zonas sin gobernanza donde puedan desarrollar los cultivos de coca y amapola, la fabricación de alcaloides y la explotación ilegal de recursos naturales. Y para ello nunca han dudado en amenazar, atentar y asesinar a quienes se levantan, como los líderes sociales, en contra de sus intereses. Y vale lo mismo para los que estuvieron en la guerra y optaron finalmente por apostarles a la paz y la legalidad.



En este contexto se produce, como ya desafortunadamente se ha vuelto recurrente, un debate por las cifras de líderes sociales asesinados en los últimos años. Mientras el Gobierno habla en un informe de 66 víctimas mortales durante el 2020, además de otros 63 casos en verificación, importantes ONG como Indepaz registran 182 asesinatos de colombianos que se dedicaban a empoderar sus comunidades y a denunciar las difíciles condiciones en las que siguen viviendo centenares de pueblos del país a los que el Estado todavía no llega para quedarse.

Hay coincidencia, sí, en que la mayoría de casos golpean regiones como Cauca, Norte de Santander y Chocó, donde muchos colombianos no han sentido la caída de la violencia que representó el acuerdo de paz. Allí, donde confluyen narcotráfico y otras plagas endémicas como el abandono gubernamental, el Estado no ha copado el territorio y los criminales siguen mandando.



Por eso, más allá del debate sobre las cifras lo procedente es que las autoridades cumplan su papel para prevenir la muerte violenta de todos los colombianos, sin importar su condición social o actividad. Aunque es de resaltar la labor de la Fiscalía para esclarecer la autoría material de muchos de esos crímenes –al igual que con los que han afectado a los ex-Farc–, seguimos lejos de identificar plenamente y, menos aún, de capturar a los autores intelectuales.



Y es clave en esto no aprovechar la tragedia para tratar de fortalecer pingües intereses políticos. Frente a una situación semejante, lo que corresponde es rodear a las autoridades sin mezquindades, pero que estas agoten todos los esfuerzos por cumplir su deber y que replanteen también estrategias allí donde sea menester, sin cálculos ni arrogancias. Lo contrario, las discusiones estériles y las recriminaciones vanas, solo les sirven a esos que están en el lado de los que aprietan el gatillo.



