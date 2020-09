¿Y los colegios, cuándo?

Con cada anuncio sobre la reapertura de un sector de la economía revive la pregunta sobre cuándo será el turno de los colegios. Es cuando menos llamativo que gimnasios, bares y casinos ya estén en la senda de la reactivación, mientras que los planteles educativos apenas dan tímidos pasos.

Hay que reconocer que la de reabrir las puertas de las aulas no es una decisión fácil. Por más que cada vez se cuente con más evidencia científica sobre el menor riesgo que corren los menores frente al covid-19 –por ejemplo, un estudio publicado en el Reino Unido el viernes pasado concluyó que los niños y niñas menores de 12 años tienen menos de la mitad de probabilidades de contraer el virus que los adultos– el temor sigue siendo la constante entre padres y maestros.



Hay que reconocer esta realidad, pero también se deben poner sobre la mesa las graves consecuencias que acarrea el actual estado de cosas. Y es que permanecer en casa significa para un menor no solo privarse de acceder al conocimiento, sino también, con frecuencia, a una nutrición balanceada. Está claro que la opción virtual no puede sustituir la presencialidad por mucho tiempo en un país con una brecha digital tan grande como el nuestro. Hay que ovacionar de pie los esfuerzos titánicos de numerosos docentes para cumplir con su deber, pero este heroísmo no puede ser la nueva normalidad. Porque mientras los menores de hogares con más posibilidades económicas han logrado continuar con un cierto ritmo de aprendizaje, son muchos los niños y niñas que han quedado relegados, lo cual solo consigue profundizar una ya preocupante realidad de desigualdad.



Ser conscientes de todo lo que está en juego y constatar la evidencia científica, así como las experiencias exitosas de otros países, tiene que llevar a avanzar a un mayor ritmo. Se puede decir que aquí no se camina sobre arenas movedizas, sino que el terreno parece cada vez más firme. Razón suficiente para que el temor ceda.



EDITORIAL