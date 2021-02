A cuidar cada vacuna

Al iniciarse el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, que por muchas razones ha sido calificado como el reto más ambicioso en la historia sanitaria del país, comenzó también la ruta para inmunizar al 70 por ciento de la población, en una empresa que permitirá sacar de circulación el virus pandémico.

Pero es, igualmente, el momento justo para poner sobre la mesa algunos aspectos que, de no controlarse desde el comienzo, echarían por la borda esta tarea, en perjuicio de todos.



Uno de esos es el uso político indebido que pueda dársele a la vacunación, aprovechando el impacto que este tema tiene sobre toda la población. Sería algo censurable, dado que de por medio están el bienestar de la gente, la utilización de los recursos de todos y una estrategia que debe estar enmarcada en el derecho fundamental a la salud y, por lo mismo, despojada de banderas, colores e ideologías, de la esquina que sea.

Cada dosis cuenta en términos de vidas salvadas. Por ello es

un imperativo cuidarlas como el tesoro que son. FACEBOOK

TWITTER

No es asunto menor advertir el riesgo de que la corrupción de diverso tipo pueda filtrarse por cualquiera de las grietas que deje el proceso. Y esto va desde la utilización de las vacunas con fines electoreros, como herramientas de coacción ideológica o incluso para pagar favores de diferente tipo. Sin dejar de lado posibles desvíos de los biológicos, lucrarse por favorecer a otros e incluso, como ha ocurrido en otros países, donde de manera descarada se inmunizó primero a los poderosos.



Tampoco hay que olvidar el potencial y abusivo uso de la acción de la tutela, con el que avivatos, amparados en argumentos de corte sanitario pero no justificados, intenten pasar por encima del derecho de otros en la dinámica de inmunizaciones que se ha establecido con criterio técnico. Si bien puede haber casos en los que este recurso sea válido, hay que tener en cuenta que el bienestar individual no puede ser superior al colectivo, como reza la misma Constitución Nacional.



Mención aparte merece la posibilidad de que en el país se distribuyan biológicos falsificados, dados los evidentes antecedentes que en este sentido han tenido muchos insumos destinados a preservar la salud de la gente, acciones que, incluso, ya empiezan a asomarse en algunos lugares.



Aunque se sabe que las autoridades han desplegado una serie de estrategias para prevenir y sancionar estas prácticas, echando mano de las herramientas normativas y jurídicas que se disponen para tal efecto, es claro que la comunidad en general debe estar alerta ante estos potenciales hechos y denunciarlos cuando tengan conocimientos de ellos.



No sobra recomendarles a las mismas autoridades abrir canales específicos para que los ciudadanos denuncien estas prácticas que son en esencia criminales, pero a su vez es clave que las investigaciones que se abran concluyan con las sanciones correspondientes y no se queden a medio camino.



En un momento en el que las vacunas, en vista de su utilidad y demanda, se han convertido en un valioso insumo, cada dosis cuenta en términos de vidas salvadas. Por ello es un imperativo cuidarlas como el tesoro que son. Esta no es una exageración. Son recursos de todos para beneficio de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com