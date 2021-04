Vacunas informadas

Mientras el mundo bordea los 850 millones de dosis contra el covid-19 aplicadas en cuatro meses, y en Colombia tal cifra es cercana a los 3,4 millones, el conocimiento sobre estos insumos vitales también sigue su curso, dado que las investigaciones que hablan de su seguridad, eficacia, capacidad de inmunización y eventos adversos cada día dan más luces.

Si bien esta vigilancia no es exclusiva de las vacunas desarrolladas como respuesta a la pandemia, por sus mismas condiciones genera expectativas no solo desde el punto de vista técnico-científico, sino también de la comunidad en general. Por ello es normal que ante los anuncios que dan cuenta de hallazgos sobre estos biológicos se produzcan inquietudes y se formulen preguntas, no pocas de las cuales quedan sin solucionar. Esto puede generar distorsiones y malas interpretaciones.



Para empezar, hay que decir que todos los medicamentos –y estas vacunas contra el Sars-CoV-2 no son la excepción– producen efectos adversos. O, en otras palabras, ningún fármaco es absolutamente inocuo, pues al interactuar con el organismo causa una serie de efectos que deben ser valorados dentro de un riguroso concepto del balance riesgo/beneficio.

En ese sentido, conocer en profundidad estos efectos, incluidos los adversos, es un paso hacia adelante en la urgente tarea de conseguir las mejores herramientas para enfrentar esta emergencia sanitaria sin precedentes. Por ello, saber que las vacunas de Pfizer desencadenan alergias en algunas personas y que las de AstraZeneca y Johnson & Johnson se relacionan con eventos muy poco frecuentes de coagulación dentro de los vasos sanguíneos, lejos de ser puntadas contra estos productos, en realidad son elementos para tomar en cuenta en el mismo marco de rigor a la hora de aplicarlos.



Esto quiere decir que ahora hay mayor información para actuar con certeza en los casos de quienes tienen contraindicaciones o merecen cuidados especiales respecto a estos biológicos que, de por sí, no son para nada obligatorios.



Ha pasado muy poco tiempo desde que el mundo comenzó a vacunar, y toda la evidencia que ya se ha encontrado acerca de las vacunas, así como toda la que se genere a partir de su aplicación en el mundo real, debe ser dada a conocer de forma amplia, sencilla y, sobre todo, transparente para todos.Eso empieza con que el conocimiento no se quede en manos de unos pocos, por técnicos que sean, y que las autoridades y las voces de la ciencia sean capaces de traducir de manera pedagógica y amable estos datos para que la gente los entienda.



En momentos en que el planeta necesita acelerar la inmunización colectiva, esta es el mejor camino para cerrarles el paso a la pseudociencia, a los movimientos antivacunas y a tanto nuevo experto que termina llegando primero con sus distorsiones, causando un daño irreparable en el imaginario de la sociedad, pues si algo perjudica es la desinformación.



Y es que si bien recibir la vacuna es un acto voluntario, debe estar bien documentado, y estos dos elementos –vacuna e información– tienen el mismo nivel como derechos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com