Las UCI, agotadas

Saber que en el país las camas de UCI han llegado al máximo de su capacidad en medio de la pandemia constituye una preocupación que, así como impacta en toda la población, exige reflexiones y medidas de su parte.

Esto en razón de que la ampliación que se hizo de este especializado recurso, al punto de duplicar su número en una carrera contra el tiempo, y en medio de grandes dificultades, hoy resulta insuficiente para atender la demanda derivada de este tercer pico pandémico, que ha demostrado ser más grave que los dos anteriores.



Aunque se esperaba que esta inquietante situación no llegara, lo cierto es que lo que ocurre en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Medellín, entre otros lugares, donde pacientes y familiares cruzan los dedos –de manera angustiosa– en espera de un cupo en estas unidades, termina ensombreciendo el horizonte de este proceso sanitario que parecía clarear en torno a la esperanza derivada de las vacunas.

Las autoridades deben esforzarse en buscar alternativas con el fin de descongestionar con rigor

Fácil sería decir que la adaptación de estas áreas a nivel hospitalario fue insuficiente y que las cuarentenas y restricciones que buscaban ganar tiempo para esta tarea se desperdiciaron. Sin embargo, los resultados fueron más que favorables, dado que no se trataba solo de comprar respiradores o adecuar infraestructuras, porque el factor limitante principal estaba en la disponibilidad de un recurso humano altamente calificado que no se forma en pocos días, y que ha tenido que multiplicarse para cumplir con ética y calidad la difícil tarea de cuidar a los enfermos más graves.



Si a esto se suman la evidencia de una aceleración de los contagios –por la presencia de nuevas variantes–, la baja en la aplicación de las medidas de bioprotección y la afectación de personas más jóvenes y con menos comorbilidades –que al llegar a la UCI tienen mayores probabilidades de sobrevivir y mayores estancias–, el riesgo de un colapso hospitalario dejaría de ser un fantasma.



La realidad, hay que ser claros, es que las 12.973 camas de UCI que hoy existen en el país están a tope; y de continuar la tendencia que muestra la pandemia, los desenlaces podrían ser catastróficos no solo para los afectados por el covid, sino también para quienes padecen otras enfermedades que requieren estos servicios.



No se trata, de ninguna manera, de plantear escenarios cataclísmicos, sino de insistir en las responsabilidades individuales y colectivas, para desplegar acciones que prevengan estos dramáticos desbordes. Esto empieza por la aplicación de las medidas de bioprotección a todo nivel, evitar las aglomeraciones, y tener conciencia clara de que muchas infecciones están llegando al interior de las casas, en donde personas que sí se protegen acaban complicándose por la irresponsabilidad de quienes los acompañan.



Lo anterior no evita el actuar de las autoridades, que deben tener claro que el ‘sálvese quien pueda’ jamás es una opción y, por el contrario, tienen que esforzarse en buscar alternativas que incluyan detecciones tempranas, aislamientos y la extensión de la atención a los hogares, con el fin de descongestionar con rigor las áreas hospitalarias. La idea general no es tener más camas de UCI, sino que estas no se necesiten.



EDITORIAL

