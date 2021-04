UCI y solidaridad

Colombia vive hoy un momento difícil por el covid-19, que causa gran inquietud respecto a la disponibilidad de las UCI. La ética médica, desde el juramento hipocrático, integra valores, actitudes, derechos y obligaciones que atañen al médico en el ejercicio de sus funciones y también a los argumentos para la toma de sus decisiones. Esta se basa en aspectos clínicos y técnicos, sin dejar de lado los sociales y del entorno.

Con esta premisa se aclara que todos los actos del devenir médico están enmarcados en un contexto ético que no nace con la pandemia, por lo que en esta situación inédita cualquier intervención se encuadra en esos imperativos, cuyo norte es hacer todo lo que esté al alcance con los medios disponibles para preservar el bienestar de sus pacientes.



Es claro que en lo que se refiere a los desenlaces más graves del covid-19 hay enfermos y no enfermedad, por lo que siempre se deben ponderar los derechos y otros factores en conflicto, que en el caso de la pandemia se ponen en evidencia entre el interés colectivo para proteger la salud pública y las condiciones del individuo.

En pleno ascenso hacia el tercer pico de la pandemia, el país se encuentra en su ocupación máxima histórica de unidades de cuidados intensivos (UCI), que según el dato disponible más reciente bordeaba el 80 por ciento, y en algunas ciudades, como Medellín, la demanda es superior a la capacidad instalada. La situación es tal que se ha llegado a hablar de un “triaje ético” para definir quién ocupa o no este recurso, lo cual, sin duda, merece aclaraciones.



Para empezar, el solo término del ‘triaje ético’ es inexacto en razón de lo antes dicho –no apareció en la pandemia y el componente ético es inherente al quehacer médico–, y aquí lo único que se modifica podría ser el interés común frente al individual, lo que no implica, de ningún modo, relegar a pacientes que por su condición tienen opciones frente a un pronóstico favorable.



Dicho en otras palabras, los médicos no son los que deciden quién vive y quién no, sino que estas decisiones son producto de consensos establecidos y predefinidos en protocolos supervisados por los comités de ética que existen en todas las instituciones de salud. Todo esto debe llevar tranquilidad al ciudadano.



Como es natural, la escasez de recursos o las limitaciones jamás pueden ser factores que violen los principios éticos, y por ello, siempre desde el plano estructural, se deben buscar opciones para aquellas personas. Y en el caso de las UCI en el país, esta infraestructura debe verse como un todo disponible para quien lo requiera en cualquier parte del territorio nacional. Es decir, siempre que exista una cama habilitada y desocupada, esta pueda servir, con todo lo que representa, a quien la necesite, sin distingos de afiliaciones, regionalizaciones, tipo de aseguramiento o condición económica.



Así como ha funcionado en algunas regiones, este precepto de solidaridad debe imperar en todo el país. Sin dejar de lado que más que disponer de camas UCI, lo importante es no necesitarlas, y reforzar las medidas de bioseguridad hoy es un inamovible para regularlas.



