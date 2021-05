Las nuevas curules

En momentos en los que se hace necesario explorar todas las alternativas posibles para profundizar la democracia y así lograr que las transformaciones que se piden desde las calles a través de la protesta pacífica puedan concretarse por las vías legales, como debe ser, la Corte Constitucional revivió las 16 curules transitorias para las víctimas en la Cámara de Representantes.

Al resolver una tutela interpuesta por el senador Roy Barreras, el alto tribunal determinó que el acto legislativo que las creó, resultado del acuerdo del teatro Colón, fue aprobado con mayoría absoluta, habida cuenta de que sobre cuatro curules de la Cámara Alta de entonces se había ejercido la figura de la ‘silla vacía’. Así las cosas, a partir del próximo año y por dos cuatrienios habrá 16 representantes más, correspondientes a igual número de circunscripciones transitorias especiales de paz.



Es de esperarse que la coincidencia entre esta decisión y la actual coyuntura sea para bien. No se puede perder de vista que lo que esta reforma temporal en la composición de la Cámara Baja pretende es justamente darles cabida en el Legislativo a regiones por décadas marginadas, con las que el Estado conserva una deuda social. No sobra recordar que hay que vigilar para que estas sean ocupadas por personas que ejerzan auténticos liderazgos en sus comunidades y que el mecanismo no termine preso de maquinarias electorales o actores violentos que desvirtúan y pervierten el ejercicio de la representación.



El que a partir del próximo año tengan la posibilidad de hacer oír su voz a través de quienes en democracia elijan como sus representantes es una oportunidad que debe aprovecharse en clave de inclusión, conscientes todas las fuerzas y la opinión pública de que es una posibilidad enormemente valiosa y, literalmente, única de concretar por las vías legales, a través de las instancias que brinda el Estado de derecho, transformaciones pendientes que alivien el malestar social.



EDITORIAL

