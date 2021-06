Un llamado contundente

Poco a poco, el país parece ver algunas luces para una salida menos traumática de este largo túnel de protestas que, como lo hemos reiterado, tienen una motivación social justa, pero con un lastre tenebroso y dañino, producto de fuerzas oscuras que saben aprovechar estas movilizaciones legales para causar violencia, vandalismo y destrucción. Pero, así mismo, por actuaciones tercas que perjudican el interés general, como son los bloqueos ilegales de las vías nacionales.

La decisión del Comité del paro de dar la instrucción de “desescalamiento” de los bloqueos es un paso positivo. Aunque creemos que un poco tarde, y que debió ser más franca en el sentido de que se levanten definitiva y rápidamente esas barreras, que van contra los derechos y la libre movilización de todos. Es, además, uno de los puntos que, con razón, ha puesto el Gobierno Nacional para instalar la mesa de negociación.



El paro y los bloqueos le han costa demasiado a Colombia en vidas (se habla de 45 personas muertas), en lesionados, en pérdidas para la economía –más de 10,800 billones de pesos–. Y eso se traduce en empresas y negocios cerrados, en más desempleo, en desabastecimiento, en actos inhumanos como las muertes de bebés por falta de atención médica y en angustia general. No obstante los esfuerzos del Gobierno y de la Fuerza Pública, que según el ministro de Defensa, Diego Molano, había logrado despejar hasta ayer 1.003 bloqueos, aún quedaban 36 vías cerradas.

Hay que hacer un alto. El drama del desabastecimiento no se reduce a los anaqueles vacíos. Hay otra escasez grave como la de insumos, repuestos, precursores industriales y materias primas que hacen parte de la cadena productiva nacional. El bloqueo de vías y la acumulación de contenedores en el puerto de Buenaventura son un palo en la rueda de la reactivación económica. Muchas cadenas industriales se afectan, como las de vehículos, electrodomésticos y envases plásticos esenciales para la industria de alimentos. En el caso del sector exportador, el desabastecimiento conduce al incumplimiento de contratos con clientes extranjeros, que lleva a la pérdida de mercados internacionales, tan difíciles de conquistar y que serán más difíciles aún de recuperar. Además de los puestos de trabajo que se pierden en el camino.



Todo eso ha rebosado la copa de la sociedad, que en forma pasiva pero resuelta también ha salido a la calle. Cali, una de las ciudades más golpeadas, dio el primer paso con su ‘Marcha del silencio’, que hoy retumba en todo el país. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades, se han sumado. Miles y miles de ciudadanos, con camisas blancas, marcharon contra la violencia, contra los bloqueos y en respaldo a la Fuerza Pública.



Este es un mensaje claro y debe tener trascendencia en todos los ámbitos. No solo porque significa una defensa del país, de la institucionalidad, de la economía, del trabajo y de los derechos ciudadanos, sino porque es la voz de la conciencia nacional; no en contra de los derechos a la manifestación, sino de la violencia desbordada. Y, en especial, tiene que entenderse como un llamado a las partes para un diálogo franco, realista y productivo.



