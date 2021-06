Una ruta hacia el futuro

La juventud colombiana ha sido la principal protagonista de las jornadas de protestas que ya superan los 35 días. En medio de los reclamos de los promotores del paro nacional se destacan las voces de menores de 28 años, que piden oportunidades de estudio y trabajo. Estas demandas no se limitan a la crisis de la pandemia y estuvieron presentes en las manifestaciones de descontento de 2018 y 2019.

Y es que desde antes de la irrupción del covid-19, la población de 14 a 28 años venía enfrentando duros desafíos sociales, económicos y de participación política. Si bien los más de 11,5 millones de jóvenes constituyen alrededor del 26 por ciento de la población nacional, sus indicadores de empleo, generación de ingresos, educación, entre otros, merecen la mayor y urgente atención.



Las medidas sanitarias para luchar contra el coronavirus impactaron sectores de la economía con alta participación laboral de la población joven. Si bien alrededor de 3,9 millones de puestos de trabajo se han recuperado desde abril del año pasado, la tasa de desempleo juvenil incluso aumentó de 22,8 a 23,1 por ciento en el último reporte del Dane. En el caso de las mujeres jóvenes, la desocupación supera el 30 por ciento.

En otras palabras, la reactivación de la economía por ahora no está generando los empleos suficientes para esta población, cuyo protagonismo en el paro ha puesto sobre la mesa estas carencias y las dificultades para tramitarlas y resolverlas por los actuales canales políticos e institucionales. Esta situación de desconexión es tan grave que, hace unos días, el propio presidente Iván Duque hizo un mea culpa y reconoció: “Debimos hacer mucho más en cuanto a fortalecer la comunicación” con los jóvenes del país.



En paralelo a las conversaciones del paro, el Gobierno ha anunciado un paquete de políticas orientadas a la población juvenil. Planeación Nacional está diseñando un Conpes para la juventud con recursos de 7,6 billones de pesos hasta 2025 con 15 líneas de acción para empleo, formación dual, salud, entre otras.



Duque ha lanzado al menos cinco iniciativas: la elección de los Consejos de Juventud; matrícula gratuita para estudiantes de educación superior de estratos 1, 2 y 3; una línea de crédito para proyectos agropecuarios, subsidios de vivienda y otros más para empleo juvenil. Si bien no todos los programas están costeados, su implementación superaría el billón de pesos al año.



Además, Duque busca avanzar en un Pacto Nacional por la Juventud. Estas generosas concesiones del Gobierno no han despertado mayor reacción positiva entre los jóvenes manifestantes y los promotores del paro. En el propósito de construir escenarios de consenso, estas iniciativas deberían merecer señales de reconocimiento y convertirse en una oportunidad para impulsar la búsqueda de acuerdos. Incluso teniendo en cuenta que, al igual que con las transferencias monetarias sociales y el subsidio a la nómina, las fuentes de financiación no están suficientemente definidas.



Acierta el Gobierno en crear respuestas de corto plazo a las demandas juveniles, así como al dejar una hoja de ruta más estructural. Para fortalecer ese camino también necesita inyectarle una dosis de política con el fin de que ese esfuerzo sea mejor comprendido y aceptado por los jóvenes colombianos. La construcción democrática de esa vía hacia un futuro para millones de muchachos desilusionados apenas comienza.



EDITORIAL