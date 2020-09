Estatuas derribadas

Quien ve el video en el que un grupo de indígenas de la etnia misak tumban la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, en el morro de Tulcán, en Popayán, tiene enfrente una protesta de siglos y siglos contra aquel ‘descubrimiento’ que fue una invasión llena de violencia, pero también, como se vio en mayo en Estados Unidos con los derribamientos de monumentos dedicados a Cristóbal Colón, un pulso que viene librándose por estos tiempos para revisar –y a veces reescribir– los hechos y los protagonistas de la historia con los ojos del presente.

Ha sido así siempre el relato de lo que sucedió: una versión oficial, de quienes ostentan el poder, a la que le van apareciendo erratas, pies de página, ediciones críticas que no solo eleva la pregunta de quiénes fueron los héroes y quiénes los villanos, sino que pone en duda el maniqueísmo, el binarismo en el que tantas veces caen las comunidades humanas. Ha sido así siempre la historia de las civilizaciones y la historia de las naciones: una serie de ruinas, de monumentos, estatuas e ídolos caídos, sobre la que se edifica un presente que sin embargo no puede deshacerse del pasado.



Suele escribirse en piedra la historia con la ilusión de que el pasado por fin quede fijado, invariable, pero lo cierto, que la historia misma lo prueba, es que incluso lo que pasó está en movimiento y está completándose todo el tiempo, y las estatuas y las placas de mármol pueden ser revisadas y enmendadas en cualquier momento: la historia cojea pero llega y suele abrirse paso a paso lento.



Resulta de suma importancia no despojar de su contexto ni a los personajes ni sus hechos en el calor de estas reinterpretaciones. Y es vital, asimismo, no menospreciar las razones detrás de las protestas de un pueblo que tiene una honda conexión con sus ancestros. De nuevo la solución parece ser el debate sin violencia, la atención a la versión ajena, la posibilidad de construir una historia en la que nadie sea ninguneado ni reducido a derrotado.



EDITORIAL