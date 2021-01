No todo es pandemia

Con casi 2 millones de casos confirmados y más de 50.000 muertos que ha dejado la pandemia en el país durante los últimos 11 meses, resulta entendible que el covid-19 y todos sus aledaños acaparen el componente sanitario.

Sin embargo, hay que tener presente que esta contingencia inédita no hizo desaparecer todas las patologías, necesidades y dinámica asistencial que configuraban la normalidad, antes de que el SARS-CoV-2 hiciera su aparición. En ese sentido, si bien por estos días se han tenido que suspender algunas cirugías y procedimientos programados a consecuencia de estos picos epidémicos, lo cierto es que todas las demás enfermedades agudas y crónicas siguen su curso y hay que darles la importancia que merecen, para evitar que la coyuntura epidémica termine desbordando su incidencia y prevalencia y complicar la situación presente.



Esto quiere decir que todas aquellas personas que tengan algún diagnóstico o tratamiento en curso deben recibir la atención médica requerida, la provisión de sus medicamentos de manera oportuna y la realización de los exámenes que requieran los seguimientos correspondientes. Para esto es imprescindible el actuar de las aseguradoras (EPS) y sus redes de atención, que deben volcarse de manera efectiva hacia sus afiliados para que, en términos de confianza, seguridad por encima de todo y continuidad, los enfermos no se sientan abandonados.

En el mismo sentido, es urgente reactivar procesos sanitarios que

se han frenado a causa del

covid-19. FACEBOOK

TWITTER

Hay que dejar los eufemismos y analizar en profundidad cuáles servicios se pueden prestar de manera virtual y cuáles exigen una presencialidad ineludible, puesto que la calidad ofrecida no puede diluirse en ofrecimientos que no pocas veces parecen diseñados por salir del paso.



En otras palabras, ya hay suficiente información para cualificar el verdadero impacto de las asistencias sanitarias hechas por medios electrónicos y así dejar únicamente las que en realidad resultan útiles y buscar alternativas para aquellas que no son eficientes.



Todo ello bajo la premisa de que la pandemia tardará aún en desaparecer y estas herramientas virtuales deben consolidarse en su verdadera dimensión y proyectarse hacia los usuarios y, de paso, frenar la percepción de que algunas de las intervenciones son una especie de anticipo o suplencia pasajera, mientras todo se normaliza.



En el mismo sentido, es urgente reactivar procesos sanitarios que también se han frenado a causa del covid-19, como las donaciones de sangre y de órganos, la imperiosa vacunación en todas las edades, los controles sanitarios ambientales, la farmacovigilancia y el control general sobre elementos de consumo en el mercado. Dejar esto a la zaga de la evolución de la pandemia puede terminar pasando facturas medidas en términos de vidas y bienestar.



Son llamados propositivos no solo a las autoridades sanitarias y responsables del aseguramiento y la atención, también a la comunidad, que, dadas las circunstancias, debe entender que no es momento para dejar pasar signos, síntomas o manejos en curso. Como frente al covid-19, aquí todos tenemos un papel que desempeñar, para beneficio general.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com