Las claves del retorno

Ayer, con el final de las vacaciones de mitad de año para las instituciones educativas de calendario A, comenzó el esperado proceso de retorno a las aulas de cerca de diez millones de estudiantes, luego de 15 meses.

Todos los actores involucrados en este asunto están de acuerdo en la necesidad de que los alumnos regresen a los salones, conscientes de todas las consecuencias que permanecer en las casas trae para niños y niñas y que ya tantas veces han sido enumeradas, incluidos estos renglones. Hay que reconocer este punto de encuentro. Puede añadirse que la totalidad de voces –padres de familia, magisterio y Gobierno también– coinciden en la preocupación por generar condiciones seguras para todos aquellos que hacen parte de las comunidades escolares, sobre todo en un momento epidemiológico como el actual.



Pero hasta aquí llegan los consensos. Las autoridades nacionales, a través del Ministerio de Educación, y buena parte de las locales insisten en que llegó la hora de que la totalidad de los alumnos y alumnas dejen atrás la virtualidad, apoyados –con razón– en que faltan apenas 8 días para que termine el esquema de vacunación de profesores y personal administrativo de las instituciones educativas. Una postura favorable al regreso que también apela a las adecuaciones que se han hecho –aunque la ejecución del rubro destinado a este asunto es del 58,6 por ciento– y a los protocolos de bioseguridad vigentes.

El riesgo de los adultos –la gran mayoría ya inmunizados–

No obstante lo anterior, sobre todo el meritorio hito de la vacunación, no parece ser suficiente para la Confederación Nacional de Padres de Familia y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que, junto con otras agremiaciones como la Asociación Distrital de Educadores (ADE), se mantienen en su postura de que aún no hay condiciones para el retorno. Varias agremiaciones de colegios privados se han expresado a favor del regreso presencial, entre ellas la Asociación de Educación Privada (Adecopria), que se declara convencida de la necesidad del reencuentro en las aulas entre estudiantes y docentes. La obligación del distanciamiento físico de mínimo un metro preocupa a otra organización que representa a la educación privada (Andercop), que ha puesto de relieve el que muchos colegios del país por carencia de espacio no podrán cumplir con dicho requerimiento.



Es importante recordar así mismo que cada familia es autónoma en su decisión de enviar o no a sus hijos al colegio. Como también lo es reiterar que hasta la fecha no se ha demostrado que los salones sean focos de contagio, por lo que el riesgo de los adultos –la gran mayoría ya vacunados– de contraer el covid-19 no es mayor en los planteles que en cualquier otro espacio.



Esto último no se puede perder de vista. Como tampoco lo que finalmente es fundamental aquí, que cualquier decisión que se tome, cualquier postura que se asuma, tiene que tener como principal sustento dos criterios: el bienestar de los menores y lo que en relación con el riesgo de contagio nos señala la evidencia científica, incluidas las bondades de la vacunación.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com