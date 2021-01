Que siga el debate

Más de dos semanas después de que las preocupantes cifras de ocupación de unidades de cuidados intensivos obligaron a las autoridades de varias ciudades del país a tomar medidas restrictivas de la movilidad, comienza a tenerse una idea más clara del inevitable impacto de estas decisiones.

Según lo ha revelado Fedesarrollo, estamos ante una pérdida de entre 146.000 y 220.000 empleos y un costo económico que se ubica entre los 8,3 y los 12,5 billones de pesos, en un contexto económico de recuperación tras la histórica caída del 2020. Por desgracia, los trapos rojos han vuelto a aparecer en ventanas de hogares en situación de vulnerabilidad, así como se han hecho sentir con protestas los sectores y gremios más perjudicados con los nuevos encierros.



Reconocer la necesidad de actuar frente al desafío del segundo pico recurriendo a las herramientas a la mano no impide atender cualquier debate que conduzca a un mejor uso de tales instrumentos. Esto es, que permitan seguir salvando vidas, pero con consecuencias menos devastadoras en otros campos.

Está claro que ante la nueva disparada de los contagios y las hospitalizaciones, quedarse de brazos cruzados no era una opción. Las cuarentenas y los toques de queda están muy arriba y a disposición en una caja de herramientas más bien escasa de instrumentos, dado lo inédito del desafío. De ahí que sea comprensible, en principio, haberse inclinado de nuevo por esta opción.



Ahora bien, aceptar esta realidad no puede llevar a descuidar la responsabilidad de quienes toman dichas decisiones de demostrar que son las indicadas, y menos la de rendir cuentas claras sobre su impacto, apoyados en indicadores de comparación suficientemente validados y sin interpretaciones ligeras de la evidencia disponible.



Así mismo hay que reiterar que la situación actual, crítica sin duda, no es excusa para no escuchar puntos de vista que cuestionan de manera informada y serena estas determinaciones, al tiempo que plantean posibles rutas alternativas que podrían significar un menor costo social y económico. Hay que mantener una disposición humilde que evite inflar aparentes logros, mientras se despachan voces en desacuerdo.



Para ser claros: el comprensible afán de transmitirle a la gente el mensaje de que hay alguien al mando de cara a la incertidumbre y los inesperados desafíos que día tras día plantea el covid-19 no puede conducir a tomar y mantener medidas que transmitan pasajera seguridad, pero cuyo impacto sea a la larga enorme.



Es una situación inédita, y hay que reconocer el valor y la entereza de los gobernantes que han tenido que enfrentarla, sin duda. Pero esto no excluye recordarles lo importante que es, para evitar los riesgos planteados, aferrarse a la ciencia, acudir en todo momento a la mejor evidencia disponible y nunca dejar de involucrar en la toma de decisiones a la comunidad académica, que, a su vez, tiene el deber de llegar a consensos mínimos que sean luz en esos momentos en que la confusión y el desconcierto abren de par en par las puertas a la oscuridad.



