Hora del ejemplo

La alcaldesa Claudia López construyó buena parte de su popularidad a base de firmes llamados de atención para que la ciudadanía acatara las recomendaciones sanitarias y evitara infectarse con el coronavirus. Sondeos de opinión, como el divulgado recientemente por el programa Bogotá Cómo Vamos también dieron cuenta de que la mandataria ha sabido comunicar sus mensajes con tino y juicio.

Por eso no se entiende que el pasado fin de semana haya permitido una masiva presencia de personas en Ciudad Bolívar alrededor de ella mientras anunciaba –irónicamente– las medidas para la temporada de Navidad. López actuó de forma irresponsable en una localidad que tiene altos índices de contagio, sin hacer un llamado de atención a los presentes y reduciendo todo a “la emoción” de estos. No. Ella y voceros de su gobierno se han encargado de aplicar mano dura contra quienes violan los protocolos. Varios sectores permanecen cerrados porque no se permiten aglomeraciones ni reuniones de ningún tipo. Y para fin de año, esos mensajes se han reforzado.



El tema no puede manejarse de forma soslayada, a sabiendas de que Bogotá sentirá las consecuencias de un rebrote de la pandemia en cuestión de semanas. Por eso es bueno insistir en el llamado para que la gente se proteja y proteja a los suyos, que los centros comerciales no relajen las medidas que con éxito venían aplicando y que las autoridades sanitarias redoblen los dispositivos de bioseguridad en sitios de alta concentración, como San Victorino, en el centro de la capital.



Desde la Organización Mundial de la Salud también se vienen haciendo advertencias para evitar las reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos. Y por supuesto que acá también caben las manifestaciones como la que presidió la señora alcaldesa, a quien así como se le reconocen sus aciertos hay que recordarle que en materia tan delicada como la salud, el ejemplo comienza por casa.



