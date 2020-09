Un chance para los cerros

El año pasado los cerros de Bogotá fueron seleccionados como una de las maravillas de la ciudad, iniciativa que contó con la participación de los ciudadanos. Y no cabe duda de que se trata de uno de los símbolos que caracterizan a la capital y generan admiración entre propios y extraños. Sin embargo, esas credenciales no han sido suficientes para hacer de ellos un lugar que pueda ser apropiado por la gente, que ayude a su preservación y evite su deterioro.

Y no ha sido por falta de ideas. De hecho, hay grupos organizados que promueven caminatas para su disfrute, que velan por su cuidado y ahora quieren hacer realidad el mandato emanado del Consejo de Estado en el año 2013, en el que se exige su protección de manera concertada con las comunidades. La fundación Cerros de Bogotá quiere que se pase de la retórica a la acción, y por eso comenzará una serie de actividades que buscan que los ciudadanos conozcan, se apropien y expresen lo que quieren en la montaña. También se contempla la restauración ecológica de un corredor de 52 kilómetros en donde se tendrán en cuenta las iniciativas de vecinos que ayudan en su recuperación.



A los cerros de Bogotá le han sobrado iniciativas y le ha faltado gestión. En el pasado gobierno se avanzó en una propuesta para crear un sendero (Las Mariposas) que cubría un área de 100 kilómetros y conectaba el norte con el sur, al que podían ingresar personas en sillas de rueda o en bicicleta y servía de cortafuegos ante eventuales incendios. Pero la paquidermia de la Agencia de Licencias Ambientales frenó su implementación, y con el cambio de gobierno quedó en veremos.



Ojalá que este nuevo empujón que se le quiere dar al tema no termine enredado en las vanidades políticas y que todas las ideas que se han concretado para que los cerros tengan la atención que merecen sumen en su beneficio. Que no le pase lo de la carrera 7.ª, que lleva dos décadas tratando de consolidar una solución que no llega.



EDITORIAL