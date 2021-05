Diálogo y sensatez

Hoy se cumplen ocho días de movilizaciones sociales en todo el territorio nacional que, lamentablemente, han desembocado en trágicas muertes, bloqueos y desabastecimiento en ciudades y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y manifestantes. La convocatoria original de la protesta –el hoy hundido proyecto de reforma tributaria– ha resucitado demandas y reclamos ciudadanos que hacen eco de los paros de finales de 2019.

Antes de cualquier avance político en una u otra dirección, es momento para cesar todo tipo de violencia en las calles y carreteras del país. Detener las muertes, las agresiones, los abusos de autoridad y el vandalismo es la primera tarea que nos corresponde a todos.



Es la responsabilidad de todos, tanto del Gobierno Nacional como de los líderes de las marchas, los partidos políticos, las autoridades locales, la Policía, los militares y la ciudadanía en general. Rechazar la violencia y proteger el derecho a la vida es la misión inmediata y urgente de toda la sociedad.



Un segundo paso en la dirección de cerrar este complejo capítulo de zozobra y temor es apuntarle al diálogo social. Desarmar los espíritus implica construir una senda creíble y honesta para la conformación de los consensos necesarios. Los manifestantes y los bloques políticos opositores deben reconocer las señales positivas de apertura que el presidente Iván Duque ha venido enviando en días recientes.

Proteger la institucionalidad no

es sinónimo de inmovilismo ni de ausencia de autocrítica. La justicia y los organismos de control deben esclarecer las muertes y los abusos de las jornadas recientes.

El retiro del articulado de la reforma tributaria –chispa de la movilización–, el relevo en el Ministerio de Hacienda con un nuevo jefe de las finanzas públicas, con un mandato conciliador, y el anuncio del presidente Duque sobre espacios de participación ciudadana son muestras claras de la intención gubernamental de avanzar hacia un diálogo.



Para el Ejecutivo es prioritario comprender que el descontento cívico va más allá de la fallida ley de “solidaridad sostenible” y que está retomando reivindicaciones de protestas de años anteriores. La Conversación Nacional, interrumpida por la pandemia, dejó valiosas lecciones; entre ellas, sus ritmos, sus actores y su eficiencia, que es menester aprender, ajustar y aplicar. No se trata de reeditar un espacio de diálogo fallido, sino de repotenciar un instrumento de concertación que detenga la violencia, pero que también brinde iniciativas de cambio rápido, simple y efectivo.



No hay diálogo eficaz si una de las partes no quiere, o no le conviene, escuchar. En ese sentido, las fuerzas políticas y los ciudadanos descontentos en las calles cuentan con la doble oportunidad de frenar los violentos enfrentamientos y de establecer un canal de discusión de sus propuestas con el Gobierno Nacional. Es la hora de quitarles oxígeno a las llamas de la polarización y poner estas vías de diálogo por encima del cálculo político cortoplacista.



La voluntad de consensuar debe acompañarse de inevitables dosis de sensatez. Un diálogo sensato debe partir de la protección de las instituciones y el rechazo a las acciones y los mensajes que apuntan a su destrucción. Proteger la institucionalidad no es sinónimo de inmovilismo ni de ausencia de autocrítica. La justicia y los organismos de control deben esclarecer las muertes y los abusos de las jornadas de paro, así como los dirigentes de las protestas deben actuar con responsabilidad y aceptar los caminos para negociar.



Sensatez en estos momentos tan difíciles para la democracia colombiana exige, asimismo, enfrentar con realismo la situación fiscal, económica, social y de pandemia que atraviesa Colombia. Al reconocimiento del Gobierno Nacional de una agenda más amplia de demandas ciudadanas debe contraponerse una aceptación de las fuerzas sociales y políticas en protesta de la necesidad de los ajustes fiscales y de financiación de los programas de ayudas a empresas y ciudadanos pobres.



Y el camino sensato también implica no perder de vista la crisis de la pandemia y sus consecuencias en términos de gasto social y de despliegue del Plan Nacional de Vacunación. Las acciones y las conclusiones de esos futuros espacios de diálogo no pueden ignorar el entorno sanitario que nos rodea por un tiempo indefinido.



Cabe aquí recordar el llamado del papa Francisco a construir una “cultura del encuentro”, es decir, un espacio fecundo que busca tender puentes y escuchar al otro, en medio de las profundas diferencias que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Es el momento para la grandeza y la responsabilidad de todos los actores de nuestra sociedad: la responsabilidad de buscar la salida de la actual coyuntura conflictiva –desde el Estado, la sociedad civil, los partidos, los gremios económicos, los grupos sociales– y la grandeza de aportar con decisión a fortalecer los hoy maltrechos canales institucionales. Hay mucho en juego: la institucionalidad, la democracia y derechos; sobre todo, el derecho a la vida.



