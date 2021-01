Extraterrestres

El 2020 también fue un año de mirar hacia el espacio. En los últimos tiempos se volvió común escuchar noticias –la Nasa, por ejemplo, se dirigió con mucha más frecuencia a quienes se encuentren interesados– sobre las exploraciones del universo que se hacen desde la Tierra: en el 2020 se habló de la búsqueda de vida en Marte, del seguimiento de un asteroide en vivo y en directo, además del descubrimiento de agua en la cara iluminada de la Luna, como si hubiéramos superado el momento en el que estos asuntos sonaban mejor en las novelas de Sagan o en las películas de Spielberg.

Resulta interesante, en ese sentido, que en las últimas semanas se hayan dado a conocer un par de declaraciones de expertos sobre la vida inteligente más allá del planeta que habitamos.



Desde hace décadas la especie humana ha estado tratando de hacer contacto con la vida extraterrestre –en 1972 se lanzó al espacio una sonda no tripulada con una descripción de “cómo somos” ideada por el propio Sagan–, pero en estas semanas, luego de décadas de teorías de conspiración, un exfuncionario israelí de apellido Eshed se atrevió a declarar no solo que existe una Federación Galáctica que ha estado explorando la Tierra con la colaboración de Estados Unidos e Israel, sino que existe una estación subterránea en Marte en la que astronautas y alienígenas se encuentran estudiando la estructura del universo.



Cuando la noticia empezaba a desvanecerse como una declaración más imposible de corroborar, el astrónomo de la Universidad de Harvard Avi Loeb dio a conocer un libro suyo en el que defiende la teoría de que el objeto interestelar Oumuamua –que cruzó nuestro sistema solar en 2017– no era un asteroide, sino “una pieza de tecnología avanzada creada por una civilización alienígena distante”.



La Tierra ha sido una nave con una tripulación en conflicto con la naturaleza, en guerra consigo misma. Quizás estas noticias sirvan para dar algo de perspectiva.



EDITORIAL