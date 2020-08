Mientras el mundo aguarda expectante una vacuna para enfrentar de manera efectiva la pandemia de covid-19, saber que Colombia no será un espectador pasivo en este proceso resulta alentador, así no se tenga aún el biológico ansiado.

Y, aunque seguro vendrán más anuncios similares, el hecho de que el país haga parte de los estudios clínicos de fase 3 de una de las vacunas candidatas contra el SARS-Cov-2, desarrollada por Johnson y Johnson, exige miradas que fluctúan entre la responsabilidad y el optimismo prudente.



Por un lado, es claro que la participación de voluntarios en este tipo de ensayos debe estar enmarcada en protocolos rigurosos, en los que los componentes ético y de favorabilidad están por encima de cualquier desenlace, por necesario que sea. Y ello, valga decirlo, es prenda de garantía para los centros de investigación que llevarán a cabo este proyecto, dados los antecedentes que se tienen de cada uno de ellos al respecto.



De igual forma, no menos importante es el papel de las autoridades regulatorias y del Gobierno mismo a la hora de hacer acuerdos, en el supuesto de que la urgencia manifiesta no es excusa para flexibilizar elementos que puedan actuar contra la seguridad y el bienestar de los participantes en el ensayo y, por extensión, de todos los potenciales beneficiarios de la vacuna. Sobre esto ya se han manifestado los responsables, y eso es un parte de tranquilidad.



No sobra insistir en la posibilidad de que este tipo de trabajos también permitan explorar capacidades nacionales que vayan más allá de la participación en los estudios clínicos. Formar parte de alguno de los múltiples pasos de la cadena de producción y distribución de estos productos no solo pondría al país en las fotos de la historia, sino que aportaría elementos de preparación para situaciones similares que puedan venir.



Por ahora se puede decir que el anuncio hecho es un paso en la dirección correcta.



EDITORIAL