Mirada prudente

Como un bálsamo cayó en el mundo el anuncio dado por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que basándose en resultados preliminares de sus estudios de fase III no solo dan cuenta de que su vacuna contra el nuevo coronavirus funciona en nueve de cada 10 casos, sino de que comenzarán los trámites para buscar una aprobación de emergencia.

La noticia causó revuelo inmediato, además de en las esferas sanitarias, en muchos otros campos, empezando por el bursátil, que rápidamente elevó el valor de las acciones de estos laboratorios y devaluó otras de compañías que han sido fundamentales en el soporte de la pandemia, como si el mero anuncio diera fin a este capítulo trágico de la historia reciente.



Por supuesto, fueron llamados al orden todos los países para ver cómo estaban alineados con respecto a la posible adquisición del biológico, y hasta se reforzaron protocolos de inmunización en muchas partes del mundo, sin dejar de lado la revisión de los recursos con los que se cuenta para esta tarea, considerada por todos prioritaria.

Para la muestra, el Gobierno colombiano reiteró que cuenta con una estrategia para vacunar con este o con cualquier otro producto al menos a 10 millones de personas en la primera fase, empezando con las de mayor riesgo y los profesionales de la salud. Sin dejar de lado que para ese objetivo el país tiene apropiados más de 213 millones de dólares y la participación de la estrategia Covax, además de conversaciones unilaterales con algunas farmacéuticas. Lo cual tranquiliza.



A ese optimismo se sumó el anuncio de Rusia ayer, en el sentido de que su vacuna Sputnik V para el covid-19 tenía una eficacia del 92 por ciento.



Si bien hay que reconocer que estos avances aclaran el horizonte en la lucha contra la pandemia, los científicos y conocedores de estos temas no han tardado en hacer varias advertencias. En principio, que hay que ser muy prudentes debido a que se requiere que toda esta información pase por los rigurosos tamices que analizan los protocolos al tenor de la evidencia y, después de publicados, poder asegurar de manera definitiva que estas vacunas son efectivas y seguras.



No se trata en modo alguno de desconocer los anuncios, sino de darles su verdadera dimensión. Y en ese contexto hay que empezar por reconocer que en la historia de la humanidad no existen antecedentes en el desarrollo de estos productos que hayan tenido tanta celeridad. Esto no impide reiterar que lo que se requiere son certezas que vayan más allá de los anuncios corporativos.



Y es que los resultados preliminares presentados por los voceros de las farmacéuticas se enmarcan dentro de los análisis interinos, que en esencia son primeras miradas a los datos antes de completar los estudios que permitan verificar si todas las variables en estos procesos se encuentran en orden.



En medio del optimismo, son válidas las preguntas que se han planteado frente a estos avances. Las respuestas deberán venir no solamente de los responsables de estas dos vacunas, sino por la decena de proyectos que encabezan esta singular carrera en la que el mundo centra hoy sus esperanzas.



