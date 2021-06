Sensatez con Bogotá

Para hoy está convocada una nueva jornada de protestas dentro del paro nacional, que ya completa siete semanas. No obstante, en esta ocasión los líderes del comité del paro, cabeza visible de las manifestaciones, decidieron que las concentraciones deberían tener como epicentro la capital del país. Lo cual no tendría problema si la ciudad estuviera en otras condiciones sanitarias y si el anuncio no viniera precedido del calificativo de ‘toma’ de Bogotá, de ingrata recordación por lo que significó la palabreja en los tiempos aciagos del conflicto armado.

Es injusto e inconveniente convertir la ciudad en un foco más de tensión justo cuando ella misma y sus autoridades hacen esfuerzos por controlar la propagación de la pandemia de covid-19. Bogotá está al límite en ocupación de camas UCI (98 por ciento), hay urgencia por falta de tanques de oxígeno, el promedio de muertes diarias por esta causa es de 120 personas, con picos que han llegado hasta 160. La ciudad supera hoy los 81.000 casos activos y cerca de 20.000 muertos, el 21 por ciento del total nacional.



Tales indicadores se han visto agravados por las concentraciones derivadas de las protestas. No obstante todas las advertencias hechas por la autoridad sanitaria, el número de personas que se aglomeran alrededor de aquellas es aterrador y solo presagia un incremento de contagios y fallecimientos. Nada de esto ha conmovido a los promotores de la jornada de hoy, que decidieron lanzar un mensaje inoportuno y que, por desgracia, coincide con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos ilegales.

Que los manifestantes concurran hoy de manera pacífica y con seguridad sería la mejor respuesta ante los preocupantes antecedentes. FACEBOOK

Es injusto que se exponga de esta manera a una ciudad que no solo se encuentra en alerta roja, sino que ha intentado manejar la protesta de la mejor manera. Hasta ahora, con más de 6.700 acciones violentas que hubieran ameritado la intervención del Esmad, solo en 161 casos eso fue permitido. La acción coordinada entre Distrito y Policía ha evitado víctimas fatales, y ojalá así se mantenga. Y en los casos en los que ha habido violación de derechos humanos de parte y parte, se ha actuado con prontitud. La propia alcaldesa de la ciudad, Claudia López, entregó un reporte de estos casos a representantes de Naciones Unidas.



Tratar de contener la crisis sanitaria en paralelo con la garantía de una movilización pacífica no es tarea fácil. Lo que viene sucediendo en el portal Américas, principal foco de enfrentamientos, lo confirma. Y aun así, se ha actuado a través de los gestores de convivencia, de la presencia misma del gobierno local, que este fin de semana realizó allí una feria para atender las inquietudes de los manifestantes. Se han dado las garantías para que los jóvenes adelanten sus protestas en paz, con cultura, sin destruir el patrimonio público. No ha sido sencillo; o si no, que lo diga la misma ciudadanía.



El anuncio del comité llega, pues, en un momento difícil para la ciudad, justo cuando arranca una reapertura general de su actividad comercial para generar empleo. Solo cabe esperar que la famosa ‘toma de Bogotá’ no se convierta en insumo para los violentos y que quienes concurran a ella lo hagan con responsabilidad, con protección y en sana convivencia. Sería la mejor respuesta a una convocatoria a todas luces inoportuna con la ciudad.



