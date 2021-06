Alerta Nicaragua

No hay que hacerse muchas ilusiones sobre la posibilidad de una salida sensata a la crisis que ha desatado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, al detener a cinco candidatos que iban a ser sus rivales en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que busca su cuarto mandato consecutivo.

Y lo decimos porque a pesar de las presiones y sanciones internacionales, de la explosión social que se cocina a fuego lento y de las a todas luces arbitrarias decisiones que minan la legitimidad de los comicios, el viejo líder guerrillero no ha hecho más que cruzar líneas rojas, desde que en el 2018 aplastó a sangre y fuego las protestas sociales, dejando cientos de muertos y exiliados.



Ni siquiera el relativo distanciamiento de México y Argentina, aliados ideológicos y líderes de punta y punta en la región, que llamaron a consultas a sus embajadores, ha frenado a un Ortega que salió a argumentar, muy en el libreto de Nicolás Maduro en Venezuela, que solo está haciendo justicia al detener a “traidores a la patria”, “agentes de EE. UU.”.

Una especie de elecciones sin rival, con todas las variables bajo control, legitimadas a la brava, si acaso esto es posible, es lo que viene para los nicaragüenses, que no salen del estupor al contemplar lo que se veía venir, pero que no imaginaban que fuera a perder su máscara de la manera como se ha venido revelando: el irremediable camino de Ortega hacia una dictadura, él, que junto con la guerrilla sandinista fue uno de los abanderados en la lucha contra la brutal dinastía somocista. Ni las formas ni las apariencias que tanto le gustan a Maduro parecen ser respetadas por Ortega y su esposa, la vicepresidenta, portavoz y primera dama, Rosario Murillo.



Y en esto la región no se puede equivocar. Más allá de las diferencias ideológicas y de la polarización izquierda-derecha, hay que denunciar lo que está sucediendo en el país centroamericano como un atentado contra la democracia y las vías legales. La detención de los aspirantes Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora, la persecución a periodistas, los allanamientos a sus residencias y a sus medios, y el exilio obligado de muchos opositores proyectan un escenario insostenible para un gobierno cuyos impulsos totalitarios echaron por tierra los logros económicos que se perfilaban bajo el respeto de la institucionalidad y la sensatez macroeconómica.



Por esto, varios analistas en Nicaragua creen que la mezquindad de Ortega va a hacer de los opositores detenidos una especie de fichas de cambio, no para negociar unas elecciones libres con EE. UU. o la Unión Europea, sino para buscar que sean levantadas las sanciones que pesan sobre su entorno, en particular su esposa y cuatro de sus hijos.



Es cierto que para Washington, Nicaragua no está arriba en las prioridades en la región, pues sus preocupaciones se concentran más en el Triángulo Norte (Honduras, Salvador y Guatemala) por la crisis migratoria. También, que los países de la región están más concentrados en paliar la devastadora crisis del coronavirus. Pero no por eso hay que mirar para otro lado, menos Colombia, que tiene por los lados del Caribe una muy difícil vecindad.



