Ucrania, entre dos fuegos

No es muy claro si la idea del presidente ruso, Vladimir Putin, al movilizar tropas y equipos a su frontera con Ucrania era calibrar el apoyo real del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, a este país.

Lo que sí fue evidente es que este episodio en la región de Donbás, desde donde se enfrentan hace siete años el ejército ucraniano y separatistas prorrusos, hace parte de un juego mayor entre Washington y Moscú, cuyas relaciones han estado marcadas por múltiples desencuentros, particularmente desde que Biden llegó al poder. Hacía tiempo que Rusia no tenía tan malas relaciones con Occidente.



Las tensiones se dispararon en marzo, cuando Biden respondió a una pregunta concreta diciendo que pensaba que Putin era un “asesino”. Al consiguiente llamado a consultas de los embajadores –que no han regresado– se han sumado sanciones, expulsiones de diplomáticos, listas negras y el caso de Alexei Navalni, cuyo envenenamiento, detención, envío a prisión y delicado estado de salud han sido duramente cuestionados por Occidente. A lo que se añade que Putin acusó a Biden de orquestar un golpe de Estado contra el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, uno de los líderes autoritarios que se defienden desde el país euroasiático.



Es decir, un coctel difícil de digerir, cuyos efectos algunos analistas no dudan en calificar de ‘nueva Guerra Fría’, aunque se habla de una cumbre de los dos líderes en junio y de que el ruso aceptó la invitación del estadounidense para participar, en días pasados, de manera telemática, en la del Clima.



Por lo pronto, ya Rusia ordenó la salida de sus tropas, aunque aseguró que dejará instalados los blindados y armas pesadas pensando en maniobras de otoño, no sin antes lanzar una dura amenaza: la de responder de manera “asimétrica” a quien actúe contra sus intereses. Sin duda, hay inquietud por los avances de la Otán sobre su antiguo ‘patio trasero’.



EDITORIAL