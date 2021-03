La resurrección de Lula

La sorpresiva anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva y el desastroso manejo de la pandemia por el gobierno de Jair Bolsonaro han abierto un escenario inédito en el plano político de Brasil, en el cual se plantea, por una parte, el regreso del carismático líder de izquierda y, por otra, un reacomodamiento de las fuerzas del centro y la derecha al soplo de los nuevos vientos.

Lula, condenado por corrupción y lavado de activos por recibir sobornos de constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas –en el marco del escándalo de Lava Jato–, fue favorecido por la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, quien consideró que la corte de Curitiba que lo juzgó no tenía competencia. La decisión, a la que aún le falta un hervor del plenario del STF para ver si se mantiene, ubicaría a Lula, de confirmarse, en primera línea del partidor de la carrera presidencial de octubre del 2022 y, de hecho, ya ha puesto a las encuestadoras a divulgar informes que no son del todo esclarecedores, pues prevalece el visceral rechazo que originan tanto él como Bolsonaro en la opinión pública.



Es decir, ni Lula la tiene tan fácil ni Bolsonaro está tan perdido, a pesar de que el 61 por ciento de los encuestados consideran que la gestión de la pandemia ha sido mala o pésima, que la media de muertes diarias por covid-19 se acerca a los 2.000, que faltan vacunas y que los signos de la economía no muestran un buen panorama para los días que vienen.



Por lo anterior, en ese escenario de extrema polarización la clave, como en otros casos en Latinoamérica, está en la conquista del centro del espectro. En ese sentido, Lula tiene mucho terreno aún dónde crecer; no tanto Bolsonaro, que, no obstante, tiene a su favor los presupuestos y la maquinaria del gobierno federal.



Pero el escenario descrito dependerá de la anulación de las condenas de Lula, quien está resucitando antes de Semana Santa.



EDITORIAL