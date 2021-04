Sexualidad confinada

Cada vez aparecen más estudios que le permiten a la afirmación de que la pandemia de covid-19 está afectando integralmente las vidas de la gente hacer el tránsito de lugar común cotidiano a hecho científico.

El más reciente fue el que presentó Profamilia esta semana, dirigido por la Universidad de Gante (Bélgica) y el London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido), sobre la sexualidad de los colombianos en tiempos de la pandemia.



Los resultados de la encuesta realizada a 2.444 personas de cinco regiones del país muestran, por un lado, nuevas realidades en sintonía con la nueva situación que trajo la pandemia y las medidas tomadas para contenerla. Es así como han aumentado las personas que han trasladado su vivencia de la sexualidad a la esfera digital, algo apenas comprensible en tiempos en los que el cuerpo está confinado, pero no el deseo. Al tiempo, la frecuencia de los contactos sexuales tiende a disminuir, merma que a pocos sorprende, dado no solo lo ya mencionado sobre la distancia física obligada, sino también lo hostil que puede ser para este asunto el desgaste propio de las nuevas condiciones de convivencia para quienes comparten techo.



La situación es compleja. Pero siempre habrá que propender a que las personas puedan tener una sexualidad plena, libre y autónoma, lo que en estos tiempos puede no ser tan fácil, no obstante el constatar que la creatividad haya ayudado a muchos y muchas a adaptarse, e incluso a reinventarse.



Pero hay un asunto que no pasa por lo subjetivo, sino por los derechos. Inquieta saber que el 28 por ciento de las personas participantes que necesitaron una prueba diagnóstica para la detección de enfermedades de transmisión sexual –el 9 por ciento del total– no pudieron acceder a ellas debido al confinamiento. Como ya se ha dicho varias veces, la urgencia que impone la pandemia no puede llevar a dejar de lado algo tan importante como la salud sexual y reproductiva.



EDITORIAL