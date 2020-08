Chespirito en pausa

No está claro aún por qué de manera súbita salieron del aire en veinte países y quedaron bloqueados en numerosas plataformas tanto El Chavo como Chespirito, las dos creaciones que le dieron al cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños un merecido lugar en el olimpo del humor latinoamericano.

El hecho, al parecer, tendría relación con diferencias entre sus herederos y la empresa Televisa respecto al valor de los derechos de la obra. Puede que se trate de un nuevo capítulo con ribetes jurídicos en torno a la creación del recordado humorista: ya en el pasado fueron noticia los conflictos del fallecido Gómez Bolaños con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán por los derechos de sus respectivos personajes.



Crónica judicial aparte, hay que referirse a lo impresionante que resulta constatar la vigencia de estos programas. De no ser todavía un referente de la cultura popular del continente, el hecho hubiese pasado desapercibido. Pero no fue así. Desde el domingo pasado, no es exagerado decirlo, buena parte de América Latina está comentando la noticia, y si hace falta evidencia, ahí a la mano están las estadísticas de las redes sociales, sobre todo en Twitter, de las etiquetas #ChespiritoEsNuestro y #QueVuelvaChespirito. Quienes las promueven saben que en tiempos de confinamiento las conocidísimas, reiteradas pero no por ello menos hilarantes rutinas de don Ramón y doña Florinda, el Botija y el Chómpiras y Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte, entre otros, son un bienvenido placebo.



Pero las posturas no han sido unánimes. Varios se han sumado al debate con otras opiniones. Están quienes expresan su complacencia por la decisión recalcando la crítica que varias veces se les ha hecho a estas producciones de que celebran la pobreza. Otros han resaltado cómo, sobre todo El Chavo, muestra como normales y cotidianos comportamientos que hoy, y por suerte, ya no son aceptados.



EDITORIAL