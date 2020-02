El limbo de la Judicatura

En la larga lista de situaciones incomprensibles de nuestra justicia –cortes que se demoran un año o más para elegir a sus magistrados, encargos en despachos que pueden durar una década– hay una que se sale de toda lógica: la pervivencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que fue eliminada constitucionalmente en el 2015 y hoy sigue viva y coleando.

Se trata de un novelón judicial que raya en lo absurdo. Desprestigiada por años de escándalos, la desaparición de la Sala Disciplinaria fue una de las banderas de la malhadada reforma de equilibrio de poderes impulsada por la administración Santos. Pero casi cinco años después no ha sido posible conformar la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial por un polémico fallo del Consejo de Estado que amarró ese proceso a la previa expedición de una ley estatutaria que ni este gobierno, ni el pasado, ni el Congreso ni la Sala Administrativa de la Judicatura han podido sacar adelante.



Y mientras tanto, la función fundamental de velar por las buenas prácticas de los jueces y abogados del país está en manos de una sala a la que se aferran dos magistrados –Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, recién reelegida presidenta de ese cuerpo judicial– que debieron haberse ido de sus cargos hace cuatro años, pero que debido a la interinidad siguen gozando de los privilegios de pertenecer a la cúpula de la justicia.

del control disciplinario en el aparato judicial.

Sanabria y Garzón –salpicados, entre otros escándalos, por el del llamado ‘carrusel’ de pensiones de la Judicatura– son hoy por hoy el verdadero poder en una corte en la que tienen por compañeros a cinco magistrados en encargo, cuya permanencia es periódicamente revalidada por la misma sala. Así, algunos de esos magistrados interinos completan 3 o más años en condición de miembros de altas cortes, pero sin haber surtido el proceso de elección que la Constitución estableció en 1991. Es decir, elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el Presidente de la República.



El gobierno del presidente Iván Duque tiene en sus manos un nuevo concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que lo insta a enviar, cuanto antes, sus ternas al Congreso para que se renueve toda la Sala Disciplinaria. Y quienes allí lleguen estarán hasta que se pueda conformar la nueva Comisión de Disciplina.



La Sala de Consulta refuerza conceptos anteriores en los que había advertido que la necesidad de mantener operando la función disciplinaria mientras entraba a regir la nueva institucionalidad no equivale a ampliar de facto periodos de magistrados que la carta política estableció en ocho años. Que es lo que no ha pasado con los dos llamados ‘eternos magistrados’ de la Judicatura.



La ministra de Justicia, Margarita Cabello, y la Presidencia tienen el deber de atender cuanto antes ese llamado. Y, de fondo, toda la institucionalidad colombiana –incluidos las cortes Constitucional y Suprema y el Consejo de Estado– tiene que darle al país un tribunal que garantice la plena transparencia del control disciplinario sobre el funcionamiento del aparato de justicia. Algo que no hemos tenido, al menos en la última década, por las muchas sombras que rodean a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



EDITORIAL