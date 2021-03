El país necesita con urgencia una regulación estricta para la importación y venta de armas de fogueo, denominación que incluye las neumáticas, que disparan proyectiles de goma o balines.

Esto porque las cifras que se han conocido en los últimos días confirman la sospecha de autoridades y ciudadanos sobre su uso, cada vez más frecuente, por parte de la delincuencia para amedrentar a sus víctimas. Y es que para cualquier persona, presa del pánico al ser abordada por un delincuente que porta una pistola o revólver de este tipo, es imposible diferenciarla de una de fuego. En la práctica, para los maleantes cumplen la misma función que las armas reales, con la enorme ventaja de que pueden portarlas con total tranquilidad, pues no hay normas que las regulen.



Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que su importación se ha triplicado, si se comparan las cifras del año pasado con las de 2014. Esta investigación advierte también sobre otro gran riesgo asociado al mencionado auge: su conversión en armas reales, las conocidas coloquialmente como hechizas.

Un aumento que coincide con el del uso de armas de fuego –o aparentemente de fuego– en robos. El año pasado, este fue el caso el 21 por ciento de los hurtos a personas, por solo mencionar una modalidad. En lo concerniente a las armas de fogueo, mientras en 2020 estuvieron presentes en 116 delitos, este año ya van 20. Desde el 2019 la Policía ha incautado un total de 2.578. En lo que va de este año han sido decomisadas 265, 17 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Es claro que su uso está en auge, no es solo un asunto de percepción.



Es un fenómeno al que está ligado otro aspecto no menos problemático: muchas personas recurren a ellas con fines de defensa personal. Este no puede ser el camino. No solo porque al ser de libre acceso para todo el mundo, también lo son para la delincuencia, que seguirá haciendo de las suyas con ellas, sino porque se valida la idea de que es preferible el ‘sálvese quien pueda’ a confiar en las autoridades. Además, arrastra el riesgo de desencadenar episodios violentos, sobre todo cuando el delincuente porta un arma real.



En este sentido, el Ministerio de Defensa trabaja en un proyecto de ley que pretende crear un marco regulatorio, que se necesita con urgencia. Ojalá pronto sea radicada esta iniciativa y el Congreso asuma con celeridad y responsabilidad su trámite. En este sentido se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también pidió contar pronto con más herramientas para evitar que proliferen las armas de fogueo. Las cifras, como se pudo ver, son contundentes y dejan un escaso margen de duda sobre la necesidad de que no sean más de venta libre. Por lo menos se debe exigir un registro riguroso de quienes las adquieren y fijar un filtro que incluya, entre otros aspectos, una revisión de su pasado judicial.



En la lucha contra el crimen hay frentes que requieren cuantiosas inversiones en recursos y pie de fuerza, mientras que hay otros en los que basta cambiar las normas para que en el corto plazo se evidencien cambios positivos que la ciudadanía agradece. Este es, sin duda, uno de esos casos.



EDITORIAL

