El Congreso tiene en sus manos la suerte de una nueva reforma de la justicia. Tras más de una docena de proyectos hundidos o malhadados en las últimas dos décadas, la actual iniciativa parece tener suficiente respaldo como para convertirse en ley estatutaria y pasar a control directo de exequibilidad en la Corte Constitucional.

Con las dificultades propias de la pandemia, han avanzado en el Congreso varios proyectos que entran ahora en la recta definitiva para su aprobación. La reforma de la justicia, que reúne tres iniciativas sobre el mismo tema, aborda aspectos que sin duda son fundamentales para el país. Y entre medidas claramente positivas, como el impulso a la justicia digital, el aseguramiento de partidas crecientes para la Rama y la vigencia del precedente judicial, hay otras que han encendido alarmas y que no pocos sectores califican de inconstitucionales.



Por ejemplo, se ha incluido un artículo que rebaja, vía homologación de otras carreras, la exigencia de experiencia de 15 años en derecho para ser magistrado de una alta corte (y por esa misma vía, para ser fiscal general o procurador). Además de las inconsistencias e inconveniencias que implica cualquier intentona que mengüe las calidades que deben tener nuestros más altos dignatarios judiciales –más, después de los escándalos y hasta delitos protagonizados por algunos magistrados en los últimos años–, suena poco viable que a través de una reforma legal se puedan cambiar las condiciones impuestas por el artículo 232 de la carta del 91. Y a pesar de esto, la polémica homologación ha seguido adelante y está viva en el Congreso.

Otro asunto para revisar es la conveniencia de que algunas funciones del Consejo Superior de la Judicatura, como la elección del poderoso director de la Rama Judicial, pasen a manos de la Comisión Interinstitucional de la Justicia, en la que tienen asiento los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General. Si bien hay consenso en que en sus tres décadas de existencia el Consejo Superior no ha sido un modelo de gestión, también lo hay en que el fallo de la Corte Constitucional que tumbó su eliminación por la reforma del 2015 dejó en claro que la independencia de la justicia en Colombia pasa por la existencia de un órgano plenamente dedicado a su gerencia y manejo presupuestal. Desmantelar parcialmente el Consejo por la vía de quitarle facultades en la administración de la logística de la justicia, y exponer así a los presidentes de las altas cortes a pujas presupuestales con el Gobierno y el Congreso, puede ser una salida polémica y de pronóstico incierto, ante las fallas históricas del Consejo Superior de la Judicatura.



El Gobierno y su ministro de Justicia, Wilson Ruiz, pero también los presidentes de las cortes y el Congreso mismo, tienen el compromiso de evitar que una reforma que sin duda se requiere (y que aun en el mejor de los escenarios deja pendientes temas de fondo que deben ser tramitados vía acto legislativo, como la creación de un sistema eficiente y transparente de investigación y juzgamiento de los altos dignatarios) no termine siendo, como ocurrió en el pasado no tan lejano, un nuevo caballo de Troya contra nuestra justicia.



