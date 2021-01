El año del repunte

Si 2020 fue el año de una caída de magnitudes históricas en la economía colombiana a causa del coronavirus, el año que apenas se inicia será el de la recuperación del crecimiento positivo. Aunque el choque de la pandemia y sus riesgos siguen vivos –incluso hoy regresan las cuarentenas sectorizadas a Bogotá–, los últimos meses del año pasado ratificaron que el país transitaba por un camino de reactivación de sus actividades productivas.

Las perspectivas económicas para el naciente 2021 son optimistas tanto para Colombia como para el mundo en general. Tras los desplomes generalizados del 2020, los pronósticos apuntan a un crecimiento del PIB nacional de entre 4 y 5,5 por ciento.



Aunque buena parte de ese repunte corresponde al “arrastre estadístico” debido al nivel de caída del año pasado, el desafío está en robustecer el crecimiento genuino y sembrar las condiciones para retomar una senda de crecimiento con equidad.



Una de las principales tareas es la continuidad, e incluso la aceleración, del plan de reactivación económica impulsado por la Casa de Nariño. Con una inversión de 170 billones de pesos, 550 proyectos en distintas áreas, una financiación mayoritariamente del sector privado y una aspiración de generar “millones de empleos”, 2021 es el año de despliegue efectivo y sin excusas de esa ambiciosa agenda.

El plan de vacunación contra el covid es una de las políticas más cruciales para el crecimiento económico en este nuevo año.

De hecho, el Gobierno Nacional ya se comprometió a una meta de crecimiento del 5 por ciento del PIB en 2021. Para alcanzarla será necesario aumentar considerablemente el ritmo con que decenas de esos proyectos de infraestructura, vivienda, energías renovables, hidrocarburos y modernización digital se están ejecutando.



Una de las políticas públicas cruciales para que tal escenario de crecimiento se cumpla es el plan nacional de vacunación contra el covid-19. No solo para Colombia, sino para el resto de las economías en el mundo, el despliegue y desarrollo de los esquemas de inmunización tendrán un fuerte impacto tanto en salud pública como en dinamismo económico. Si bien la pandemia seguirá teniendo impactos sanitarios y sociales no obstante las vacunas, la sola expectativa de un regreso a la normalidad precovid desatará positivas perspectivas para la economía.



La reactivación enfrenta además el desafío de la equidad. Tanto el rezago de algunos sectores más impactados por las medidas sanitarias como la mayor recuperación laboral de los hombres e informales confirma que, sin acciones específicas a favor de mujeres y jóvenes, el repunte de la economía terminará generando mayor desigualdad. A la par del crecimiento debe estar la preocupación por crear millones de empleos formales y estables.



Las perspectivas de la economía colombiana en este 2021 incluyen la reforma tributaria que el presidente Iván Duque se verá obligado a tramitar para mitigar un poco el inmenso hueco fiscal de más de 20 billones de pesos que dejará la lucha contra la pandemia. Sin mucho margen de maniobra, el Gobierno tendrá que destapar sus cartas y unificar sus mensajes frente a la inevitable alza de impuestos.



En conclusión, en este nuevo año no basta con que Colombia crezca su PIB.



