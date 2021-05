Decisión acertada

Como lo deja claro el texto que acompaña a este editorial, la situación que hoy vive la red hospitalaria del país obliga a tomar las medidas necesarias para que una situación crítica no derive en caótica.

Con todo, hoy existe cierto consenso entre los conocedores respecto a que entre las acciones para hacerles frente a picos de la pandemia, la de cerrar los colegios no es recomendable. Por eso hay que calificar como un acierto y respaldar la decisión de la Alcaldía de Bogotá de permitir la reapertura de los planteles que ya venían funcionando bajo el esquema de alternancia, a partir del pasado lunes. Determinaciones de este talante se han visto en meses pasados en otros países que han tenido que enfrentar el mismo tercer pico de contagio, tomando nota del clamor de muchos expertos en el sentido de que los colegios deben ser los últimos en cerrar, llegado el momento de medidas restrictivas.



Y es que, incluso en un contexto como el actual, el riesgo de que estos lugares sean foco de infección es extremadamente bajo. Como se ha dicho ya tantas veces, las consecuencias a corto y largo plazo para el país de mantener a niños y niñas sin la posibilidad de asistir a clase de manera presencial son funestas.



Es mayor el riesgo de complicaciones en menores con buena salud por causas como la influenza que por cuenta del covid-19, virus que, como también se ha reiterado, en la gran mayoría de los niños y las niñas no genera complicaciones que impliquen hospitalización. En lo que concierne a los adultos presentes en los espacios escolares, el riesgo que allí corren no es mayor que aquel al que puedan estar expuestos en otros espacios de su cotidianidad, incluido su propio hogar.



Hay que celebrar, por último, que la actual etapa de vacunación incluye al personal docente y administrativo de entidades educativas. Es de esperar que la situación de orden público no obstaculice más ni el regreso de los niños, ni la vacunación de los ‘profes’.



EDITORIAL