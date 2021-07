Mirar al segundo semestre

La semana pasada la agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de Colombia, oficializando la pérdida del grado de inversión para el país. Si bien ya los mercados habían anticipado e incorporado estos anuncios en las primas, no deja de ser una noticia negativa para la economía nacional, con importantes consecuencias fiscales y efectos sobre la inversión extranjera y el endeudamiento público y privado.

Esta decisión de las calificadoras de riesgo cierra un primer semestre económico con buenas noticias, positivas tendencias y expectativas, así como de motivos para la cautela. Además, debe constituir un llamado de alerta sobre la necesidad imperiosa de diseñar y aprobar una reforma tributaria 2.0 que combine una hoja de ruta fiscal creíble con una política social sostenible en medio de la crisis de la pandemia.



La economía colombiana arranca este segundo semestre con expectativas de crecimiento del PIB al alza. Los positivos resultados en el primer trimestre, un 1,1 por ciento, que superó las estimaciones de los analistas, marcaron un camino de reactivación junto a un favorable entorno internacional para las materias primas. Desafortunadamente, el segundo trimestre estuvo marcado por las restricciones que trajo el inicio del tercer pico de contagios de covid-19 y los efectos de las protestas y bloqueos del paro nacional.

Si bien el impacto de más de 11 billones en pérdidas en casi dos meses de manifestaciones y cierres de vías no es menor, la bajísima base de comparación del segundo trimestre de 2020 –el peor en la historia económica contemporánea del país– desembocaría en unos datos posiblemente menos negativos. Al fin de cuentas, hace un año el país estaba en medio de las cuarentenas estrictas.



El optimismo cunde frente a las perspectivas en lo que queda de 2021. Tanques de pensamiento, centros de estudios, agencias calificadoras, organismos multilaterales y el propio Gobierno han elevado sus estimaciones del PIB anual, que incluso llegan al 7,6 por ciento para la Ocde y 7,2 por ciento de Corficolombiana. La reapertura de las actividades productivas, el fin de las restricciones y las medidas gubernamentales de estímulo fiscal y monetario contribuyen a esta percepción más positiva.



Otro factor fundamental es la vacunación contra el coronavirus, que viene adquiriendo en las últimas semanas un ritmo dinámico: alrededor de 20 millones de dosis aplicadas y 7,8 millones de colombianos con los esquemas completos. Además del arranque de la vacunación por parte de las empresas privadas, que tendrán un efecto positivo en fábricas, comercios y puestos de trabajo.



No obstante, no se pueden obviar dos preocupaciones, una coyuntural y otra estructural, que gravitan sobre estas proyecciones de la economía nacional para el segundo semestre. Por un lado, el país continúa transitando el doloroso tercer pico y no se descartan tanto nuevas restricciones como el regreso de las protestas sociales. Por otro, el desafío de construir en Colombia una senda de reactivación económica con un sesgo hacia la equidad, con generación de empleos para jóvenes y mujeres y con reducción de la pobreza, se mantiene vigente.



