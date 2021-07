Protesta cubana

Como una olla de presión que estalla, cientos de cubanos salieron a las calles el domingo a protestar. Al principio fue por los cortes de energía y para pedir vacunación contra el covid-19. Pero luego se fueron sumando nuevos reclamos –quizás los reales y más trascendentales– para exigir alimentos, medicinas, libertad, democracia, y gritar “cambio de sistema” y “abajo el comunismo”. Desde 1994 no se presentaba un estallido de esta naturaleza, que en aquel momento tuvo como antecedente la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento del bloque soviético, con la consiguiente crisis económica. Miles, en una situación crítica, huyeron de la isla en balsas.

Los antecedentes actuales, si bien provienen de motivaciones objetivas similares, en el fondo escenifican la manera como la Revolución gestiona, ¿o aplasta?, los conflictos sociales. La contracción de la economía isleña del 11 por ciento en el 2020 y el golpe brutal de la pandemia que ha afectado al turismo, principal fuente de ingresos, explican parcialmente la crisis, así como las sanciones del gobierno de Trump contra La Habana y que Biden aún no revierte.



Pero no son razones exclusivas. Muy en el fondo, lo que se percibe es una enorme frustración porque las reformas económicas emprendidas desde el 2016 y que abrieron una luz de esperanza fueron frenadas en seco por el gobierno comunista y por la manera como el régimen ha gestionado los brotes de reclamos ciudadanos, como lo sucedido con el Movimiento San Isidro, joven movida cultural sometida a severas persecuciones y descalificaciones.

La responsabilidad es de factores externos, y ningún mea culpa de que puede haber causas internas genuinas detrás del malestar, atribuidas, por ejemplo, al errático manejo de la política monetaria o al fracaso del modelo comunista que el viejo Raúl Castro quiso corregir.



El peor error que Díaz-Canel puede cometer es creer a pie juntillas que todo está impulsado desde Miami o Washington, no asumir que en la raíz de la sociedad cubana están cambiando cosas y no abrirse al diálogo. Internet y las redes sociales (hoy lamentablemente casi bloqueados, como otro ataque a las libertades) y la pandemia han sido catalizadores de situaciones extremas, como se ha visto en las oleadas de protesta en varios países. Cuba no es la excepción. Es entender que la calle representa un viejo clamor que necesita ser escuchado.



