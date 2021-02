La patrullera Cortés

No es un hecho menor el que registró este diario a comienzos de semana sobre la primera mujer trans en hacer parte de las filas de la Policía Nacional. Se trata de Andrea Cortés, patrullera de 26 años, oriunda de Bucaramanga y actualmente asignada a la Policía Metropolitana de Bogotá. No lo es, y menos en tiempos en los que gravitan ciertas reticencias para que personas con la historia de vida de Cortés reciban el trato igualitario y digno que se merecen, en particular en lo que concierne a las oportunidades que brinda el Estado para desarrollar un proyecto de vida.

Es verdad que la institución no facilitó en una primera instancia el reconocimiento formal del cambio de género y fue necesario que Cortés recurriera a una tutela, pero es cierto también, y esto merece destacarse, que la protagonista de esta historia fue clara en que ha sido aceptada y respetada por la mayoría de sus compañeros y compañeras en el tiempo que lleva en la institución. Es claro, asimismo, que una vez conocida la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, la Policía procedió a reconocer que el patrullero Fabio Cortés a partir de la fecha sería la patrullera Andrea Cortés. Es de esperarse que esta historia genere un círculo virtuoso de respeto y apertura a la diversidad en la Fuerza Pública y en otras dependencias estatales.



Y es que para nadie es un secreto que el respeto a la identidad de género de cada persona, cuando esta se escapa de las más habituales, es cada vez más un desafío para la sociedad y para las instituciones. Más allá de que la Constitución así lo ordene, se trata de una postura ética y humana. Nada justifica discriminar a alguien por esta causa. Por todo lo anterior, es alentador saber que Cortés hoy desempeña su labor como patrullera, en la que aflora una notable vocación de servicio a la comunidad con énfasis en la población LGBTI, sin que su identidad de género sea algo que importe a la hora de desarrollar su tarea. De eso se trata.



EDITORIAL